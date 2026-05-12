A posta megint díjat emelt, május 1-től – a levélfeladás 13 százalékkal drágult

A Magyar Posta weboldalán jelezte, hogy május 1-jétől új díjszabás lépett érvénybe az állami cégnél. Emelkedett például a leggyakrabban használt levél 50 gr-ig díja:

a sima levél feladása 270 helyett 305 forintba (+13%),

az elsőbbségi levélé 390 forint helyett 440 forintba kerül (+13%).

A többi levélkategória feladása is 13 százalékkal drágult, valamint a hivatalos irat kézbesítése szintén.

Ugyancsak mintegy 13 százalékkal többet kell fizetni a külön szolgáltatásokért is, így

az ajánlott küldemény díja (attól függően, hogy elektronikusan, vagy papír alapon kérik) 725/800 forintról 820/905 forintra emelkedett,

a tértivevényesé 590/645 forintról (elektronikus/papír alapú) 665/730 forintra nőtt.

Nem emelkedett az utalványfeladás díja, de az ismételt házhoz kézbesítésé, és a csomagfeladásé igen.

A postai díjak 2025-ben is emelkedtek januártól, és júniustól is adtak ki egy új díjszabást. 2026-ban viszont eddig nem emeltek, nem változtattak a díjaikon. Arról 2024 júliusban írtuk, hogy a díjszabásokat megnézve az látszott addig, hogy a Magyar Posta 2022 júliusa óta öt lépcsőben vezetett be áremeléseket. 2022 júniusában még 200 forintba került egy 50 grammos belföldi elsőbbségi levél feladása, amiért most már 440 forintot kell leszurkolni.