A posta megint díjat emelt, május 1-től – a levélfeladás 13 százalékkal drágult

2026. 05. 12. 11:21
A postákon 13 százalékkal kerül többe a levélfeladás, és a külön szolgáltatások díja.

A Magyar Posta weboldalán jelezte, hogy május 1-jétől új díjszabás lépett érvénybe az állami cégnél. Emelkedett például a leggyakrabban használt levél 50 gr-ig díja:

  • a sima levél feladása 270 helyett 305 forintba (+13%),
  • az elsőbbségi levélé 390 forint helyett 440 forintba kerül (+13%).

A többi levélkategória feladása is 13 százalékkal drágult, valamint a hivatalos irat kézbesítése szintén.

Ugyancsak mintegy 13 százalékkal többet kell fizetni a külön szolgáltatásokért is, így

  • az ajánlott küldemény díja (attól függően, hogy elektronikusan, vagy papír alapon kérik) 725/800 forintról 820/905 forintra emelkedett,
  • a tértivevényesé 590/645 forintról (elektronikus/papír alapú) 665/730 forintra nőtt.

Nem emelkedett az utalványfeladás díja, de az ismételt házhoz kézbesítésé, és a csomagfeladásé igen.

A postai díjak 2025-ben is emelkedtek januártól, és júniustól is adtak ki egy új díjszabást. 2026-ban viszont eddig nem emeltek, nem változtattak a díjaikon. Arról 2024 júliusban írtuk, hogy a díjszabásokat megnézve az látszott addig, hogy a Magyar Posta 2022 júliusa óta öt lépcsőben vezetett be áremeléseket. 2022 júniusában még 200 forintba került egy 50 grammos belföldi elsőbbségi levél feladása, amiért most már 440 forintot kell leszurkolni.

