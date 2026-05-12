Az MVM az emailban azt írta, annak érdekében, hogy a rezsistop-kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg a számláján, jelentős fejlesztéseket végeztünk a számlázási rendszerünkben. A technikai módosítások időigénye miatt a gázszámlák kiküldése átmenetileg szünetelt.

Mint ismert, a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztás kapcsán járhat a lakossági fogyasztóknak rezsistop-kedvezmény, gázra, távfűtésre, vagy áramra.

Az Azt is írta az emailben, hogy az elmaradt számlák pótlása során a megszokottnál rövidebb idő telt el az előző és az aktuális számla érkezése között, a feltüntetett befizetési határidők egymáshoz közel esnek. Ezért az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a hamarosan érkező gázszámlán jelzett fizetési határidőtől automatikusan, kérés nélkül eltekintenek.

A gázszámla kamatmentes befizetésének határideje 2026. június 15-e.

Arra is kitértek, hogy eddigi gyakorlatuknak megfelelően változatlanul fennáll a kamatmentes részletfizetés igénylésének lehetősége is, az online ügyfélszolgálaton (mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat – tegnap még nem működött, de most már igen), az MVM Next appban, telefonon vagy személyesen. Részletes információk a rezsistopról az MVM oldalán. Itt egyébként nem találtunk tájékoztatás a június 15-ig kitolt gázszámla fizetési határidőről.

Megkérdeztük az MVM-et, mely gázszámláknál érvényes a fizetési határidő kitolása – amint válaszolnak, frissítünk.

Februárban írtunk arról is, mennyi lehet a 30 százalékos rezsikedvezmény:

Számoltunk, kinek hány forint jóváírást jelenthet a januári nagy hideg miatti rezsikompenzáció