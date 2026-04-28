2025 júliusától a másfélszeresére emelkedett a szülők által a gyerekeik után a személyi jövedelemadóban és/vagy a járulékokban érvényesíthető családi kedvezmény összege, majd januártól ismét ugyanennyivel nőtt, vagyis összességében megduplázódott. Így jelenleg a havi kedvezmény

egy gyermekre 20 ezer forint,

két gyermekre 80 ezer forint,

három gyermek esetén 198 ezer forint,

négy gyermeknél pedig 264 ezer forint.

Írtunk arról is, hogy a gyermekszámtól függő kedvezmények maximális kihasználáshoz mekkora adóköteles jövedelem szükséges.

Ami az anyák szja-mentességét illeti, az korábban csak azoknak járt, akik legalább négy gyermeket neveltek.

2025 októberétől viszont már a három gyermeket felnevelő anyák is szja-mentesek lettek életük végéig.

2026-ban pedig azok a kétgyermekes anyák is érvényesíthetik a kedvezményt, akik 2025. december 31. után töltötték be a 40. születésnapjukat, azaz 1986-ban vagy azt követően születtek.

A kedvezményeket már év közben is lehet érvényesíteni, vagy a következő év elején az szja-bevallásban. A NAV-tól kapott adatok alapján bemutatjuk, hogy a családi kedvezmény megduplázása, illetve az anyák szja-mentességének kiterjesztése hány szülőt érinthetett, mekkora összeget hagyhatott a családi kasszákban eddig, illetve hogy ezek az összegek hogyan viszonyulnak a teljes szja-bevételhez.

Ennyit jelentett a családi kedvezmény duplázása