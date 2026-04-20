Múzeumot kapott a magyarországi korrupció legdurvább kilenc ügye

A Publicis Groupe Hungary és a Transparency International (TI) Magyarország Korrupt tér című közös projektben tárja fel az elmúlt évek legsúlyosabb és legemlékezetesebb korrupciós ügyeit egy kiterjesztett valóságon (Augmented Reality) alapuló múzeumban. A kampánynak, amely április 7-én indult, és május 30-ig látogatható, szimbolikusan a Kossuth tér ad otthont.

Az apropó, hogy Magyarország 2025-ben negyedik éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexe alapján. Martin József Péter, a TI Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ez a rendszerszintű, „világviszonylatban is figyelemre méltó” korrupciónak tudható be, amely átszőtte az ország mindennapjait.

A Korrupt tér rendhagyó kiállítása 9 kiemelt esetnek állít emlékművet, amelyek részletes leírásai a TI Magyarország oldalán érhetők el. Azonban a teljes élményt a kiállítás élő meglátogatása adja. A Parlament előtti Kossuth téren egy okostelefon segítségével nyernek a látogatók „belépést” a múzeumba: a korruptter.com oldal instrukciói alapján pedig egy pillanat alatt feltárulnak a szobrok, melyekhez Lengyel Tamás színész-aktivista készített audiokalauz-narrációt.

Jedlicska Márton, a Publicis Groupe Hungary Executive Creative Directora így foglalta össze, hogy miért van kiemelkedő ereje az AR-alapú kiállításnak: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy az elkövetők erkélye alatt állítottunk emléket a féktelen korrupciónak, és ők nem tehettek ellene semmit.”

Nagyító alatt a főbb korrupciós ügyek

A szobrok felélesztik azokat a botrányos ügyeket, amelyek megrázták nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi sajtót is.

A Magyar Nemzeti Bank körüli botrány emlékműve emlékeztet, hogy a felelősök elszámoltatása a mai napig nem történt meg.

A „Lombok nélküli lombkoronasétány” elnevezésű mű a látogatók elé tárja, hogyan estek el a magyar emberek európai uniós támogatási pénzektől, amelyeket a felelősök inkább értelmetlen fejlesztési projektekre költöttek. De helyet kaptak még

a Völner–Schadl-ügyről,

az Elios-ügyről és

a pandémia alatt vásárolt lélegeztetőgépek körül felmerült törvénytelenségekről megemlékező alkotások is.

A projekt alkotói remélik, hogy minél szélesebb körben eljut a múzeum üzenete a látogatókhoz: a Korrupt tér egy mementó arról, hogy mennyire káros a rendszerszintű korrupció, és hogy számtalan formája van, amelyekkel találkozhattunk az elmúlt években.

Ezért káros a korrupció

„A korrupció nem egy politikai kérdés. Pártállástól függetlenül is képes akár visszafordíthatatlan károkat okozni, hiszen kisajátítja egy ország jövőjét, korlátozza a gazdasági fejlődést, és megbénítja a kreativitást. Ezért tartottuk fontosnak, hogy ez a projekt megvalósuljon” – vallja Majosi Judy, a Publicis Groupe Hungary Chief Business Officere.

Hosszú ideig Magyarország a korrupcióról volt híres, azonban a kiállítás felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenség elleni fellépés közös ügyünk, és mindenkinek van lehetősége tenni ellene.

A Korrupt tér kiállítás május 30-ig látogatható a Parlament előtti Kossuth téren, mindenki számára ingyenes, a korruptter.com oldalon találhatók az instrukciók. A kampány egyben a Transparency International magyarországi szervezetének a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait gyűjtő kampánya. E felajánlásokról május 20-ig rendelkezhetünk, a TI Magyarország ugyanakkor egész évben fogad felajánlásokat, amelyekről itt olvashatóak a részletek.