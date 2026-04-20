Megvan, mennyit kereshetnek a lidlesek az idei bérfejlesztés után

Az országosan 9500 munkavállalót foglalkoztató Lidl bejelentette a 2026-os gazdasági évre vonatkozó bérfejlesztést, amellyel reményeik szerint tovább erősítik piaci pozíciójukat a hazai munkaerőpiacon. Közleményük alapján a vállalat emellett arra is tudatosan figyelt, hogy egységes bérezési rendszert alakítson ki, ami azt jelenti, hogy az ország minden pontján (kisebb és nagyobb településeken is) azonos bérszinteket biztosítanak az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóknak.

Közleményükben azt írták, az idei bérfejlesztés után:

A bolti dolgozók havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 000 forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.

Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 104 000 forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 349 000 forintot is. Ehhez a pozícióhoz már szolgálati autó is dukál.

A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597–871 ezer forint között mozog, a raktári dolgozóké 593–839 ezer forint között alakul, míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 270 000 forintot is.

Ezen kívül még azt is részletezték, hogyan segítik cégüknél a karrierépítést, és milyen juttatásokat kínálnak.

Novemberben interjúztunk a Lidl igazgatósági elnökével és érintettük többek között a bér kérdését is. Szlavikovics Zita akkor azt mondta a 24.hu-nak, hogy a boltvezetőknél havi bruttó 1,37 millió forint az átlag, a bolti dolgozóknál pedig bruttó 683 ezer forint, és hogy 2025-ben átlagban 9 százalékos béremelés volt náluk.