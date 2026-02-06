Kiszámolták, mennyit jelenthet a januári nagy hideg miatt kapható rezsikompenzáció

Az Azénpénzem.hu a rezsistoprendelet alapján megnézte, hogy mennyit jelenthet a januári számláknál a kormány ígérete, hogy senki sem fizet többet ahhoz képest, mintha nem lett volna a nagy hideg. A portál számításai alapján eltérő lehet a kompenzáció mértéke, attól függően, ki mivel fűt. Értelmezésük szerint a rendelet alapján:

a földgázzal fűtőknél a 2025-ös éves gázfogyasztást (az elszámoló számla alapján) meg kell szorozni 0,194281-gyel (ez a januári hónapra jutó fogyasztás), majd 1,3-mal (a hideg miatt becsült fogyasztásnövekedés) és végül 0,3-mal (mert ugye 30 százalék jár vissza. Így a végső szorzó 0,7576959, a tavalyi gázfogyasztáshoz képest – ennyi lehet a kompenzáció.

Akinek tavaly éppen 1729 köbméter volt az éves fogyasztása, annak tehát 131 köbmétert írhatnak jóvá, illetve mivel nem a köbméter a számlázás alapja, hanem a fűtőérték, így a MJ-ba átszámolt mennyiség lesz az irányadó.

A gázzal fűtőknél extra kedvezmény ugyanakkor, hogy ha tavaly, azaz 2025-ben befértek a 63 645 MJ (mintegy 1729 köbméter alá), akkor idén januárban bármennyivel is lépték túl a rezsicsökkentett mennyiséget, akkor sem számláznak nekik piaci árat (767 forint/köbméter), csak rezsicsökkentett díjat (100 forint/köbméter).

A távhőnél nincs 1,3-as szorzó, és a 30 százalékos kedvezmény csak az alapdíj nélküli részre vonatkozik, így a portál számítása szerint mintegy 21,6 százalékra olvadhat a kompenzáció.

Akik áramra kérik a kompenzációt (ehhez külön nyilatkozni kell majd, április 30-ig), azoknál az van, hogy az éves fogyasztás tizenketted részét veszik alapul, így nekik a gáznál előírtnál kevesebb lehet a kompenzáció.

Akik csak tűzifával fűtenek, azok a normál áramszámlájuk után kapnak csak kompenzációt. Az előre fizetős mérősök 7000 forint feltöltést kapnak kompenzációul.

A G7 levezette, hogy a rezsistop a 2022-es gázáremelés miatt kellett, mégis a hidegre fogja a rezsikompenzációt a kormány. Mint korábban írtuk, a lapunk által megkérdezett energetikai szakértő nem hitte, hogy senki nem fog többet fizetni.