Gyerekek és nők is odavesztek a koltánbányában történt omlásban

Több mint kétszáz bányász halt meg egy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt bányaomlásban.

Ezt a térséget ellenőrző M23 lázadószervezet jelentette be.

A lázadószervezet szóvivője azt mondta:

a Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek.

A Rubaya környéki bányák az ország legnagyobb koltánbányái.

A koltánércből kinyert tantál mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök kulcsfontosságú alapanyaga.

Az ENSZ adatai szerint pedig a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség tizenöt százalékát.