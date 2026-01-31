bányaomláskoltánkongómobiltelefon
Gyerekek és nők is odavesztek a koltánbányában történt omlásban

Férfiak dolgoznak 2013. május 28-án a Mudere bányában, Rubaya közelében, mintegy 9 km-re a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található Goma városától. Kassziteritet (ónércet), mobiltelefonokban és számítógépekben használt koltánt, valamint mangánt ásnak. A bányászok 50 méter mélyre ásnak a föld alatt az ásványokért, mielőtt egy közeli folyóba szállítják őket, ahol elválasztják a szikláktól és a homoktól, mielőtt kereskedőknek adják el őket.
A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga.

Több mint kétszáz bányász halt meg egy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt bányaomlásban.

Ezt a térséget ellenőrző M23 lázadószervezet jelentette be.

A lázadószervezet szóvivője azt mondta:

a Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek.

A Rubaya környéki bányák az ország legnagyobb koltánbányái.

A koltánércből kinyert tantál mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök kulcsfontosságú alapanyaga.

Az ENSZ adatai szerint pedig a Rubaya melletti bányák adják a globális tantálmennyiség tizenöt százalékát.

