A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (MTI). A miniszter azt is részletezte, hogy a béremelés két részletben valósul majd meg:

január 1-jétől 7 százalék,

július 1-jétől további 3 százalék béremelés lesz.

Megemlítette azt is, hogy a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként. A miniszter kiemelte, jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

A posztból kiderült az is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.

Mi volt a kétéves postai bérmegállapodásban?

A Magyar Postánál 2025-ben (2023 januárjához képest) több mint 30 százalékos emelés várható – jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Ez a Postás Szakszervezet elnöke, Tóth Zsuzsanna akkori nyilatkozata szerint kedélyborzoló és megtévesztő bejelentés volt a kormányszóvivőtől. Egyrészt azért mondta ezt, mert a kormányszóvivő 2023-hoz viszonyítva számolt kétéves periódusban, pedig a munkavállalóikat mindig az érdekli, hogy az előző évhez képest mennyivel van több a borítékban. Illetve mert a tulajdonosi elvárásnak megfelelő teljesítményhez kötött bérezést is figyelembe véve lehet csak így számolni, ami a bérszerkezetet bonyolulttá teszi, és azt is jelenti, hogy nem kiegyensúlyozott, hanem inkább hektikus és sok tényező által befolyásolt a havi kereset mértéke. A munkáltatóval történt megállapodás alapján az alapbéremelés mellett a lojalitási díj, a béren kívüli juttatási keret, az egyszeri kifizetés, illetve a teljesítmény alapján kifizetett juttatások emelkedését is figyelembe véve számolandó az állítás, amelyet Vitályos Eszter tett – nyilatkozta akkor a szakszervezeti vezető. 2023 januárjában egyébként 10 százalékos béremelésről állapodott meg az állami cég vezetése a postai érdekképviseletekkel.

A szakszervezettel 2024 őszén kötött megállapodás 2025-re és 2026-ra is 7-7 százalékot írt elő, amihez a cafeteria és az egyszeri juttatások jöttek még hozzá. Ezt a hét százalékot sikerült a szakszervezetnek 10 százalékra feltornászni a miniszter posztja alapján. A minimálbér egyébként januártól 11 százalékkal emelkedett.