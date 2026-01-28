Jóval drágábban veheti meg a Mol a szerb olajcéget, mint amekkora összeget Vucic említett

A Mol 1,4 milliárd euróhoz – több mint ötszázmilliárd forinthoz – közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékát az orosz Gazpromtól – értesült a Népszava.

Ez megfelel az Erste olaj- és gázipari elemzője korábbi becslésének: Pletser Tamás szerint egy ilyen vételár emelné a Mol-papír értékét (értsd: kedvező), míg egy magasabb összeg kevéssé hatna az olajrészvényre. Ehhez képest Aleksandar Vucic szerb elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy a Mol 900 millió és 1 milliárd euró közötti összeget fizet. Utóbbi árszintet a szerb médiában Branislav Jorgic bróker a NIS száz százalékának 3,2 milliárd eurós könyv szerinti értékéből kiindulva dőreségnek nevezte.

A Molnál a lap értesüléseit nem kívánták véleményezni.

A szerb pénzügyminiszter, Siniša Mali szerint a Gazprom–Mol szerződés aláírása március 20-ig várható, de az ügylethez szükség lesz több hatósági jóváhagyásra, köztük az amerikai OFAC engedélyére is.

A Mol a múlt héten jelentette be, hogy megveszi az orosz Gazpromnyeft NIS‑ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét. A vállalat közölte, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Nefttel, és a tranzakcióval jelentős irányítási jogokat szerezne Szerbia egyetlen olajfinomítójában.

A tranzakció hátterében az áll, hogy a NIS októberben amerikai szankciók alá került az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként, aminek következtében leállt az Adria‑vezetéken érkező kőolaj szállítása és a pancsovai finomító működése is. Decemberben az OFAC külön engedélyt adott a működés újraindítására, és hozzájárult ahhoz is, hogy a NIS 2026 tavaszáig tárgyalhasson az orosz tulajdonrész eladásáról.