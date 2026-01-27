Aranytartalék: Matolcsyék nyomába eredne Varga Mihály

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Varga Mihály, a jegybank elnöke sajtótájékoztatón ismertette a döntés hátterét.

A Monetáris Tanács megállapította, hogy továbbra is stabilitás orientált monetáris politikai megközelítés szükséges, ezért a kamat tartásáról döntöttünk.

A döntés egyhangú volt, nem volt más javaslat

– emelte ki Varga Mihály, a portfolio.hu tudósítása szerint.

A Tanács kiemelten figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazásokat, melyek meghatározók lesznek az inflációs kilátásokat tekintve – mondta az elnök. Hozzátette, hogy meglátásuk szerint továbbra is stabil és türelmes hozzáállásra van szükség.

Az év eleje óta ismét a nemzetközi fejlemények kerültek a figyelem középpontjába, ezeket a folyamatokat a jegybank fokozottan figyelemmel követi – mondja Varga.

Vannak jó hírek az inflációban

Az infláció decemberben 3,3%-ra csökkent, míg 2025-ben az éves átlagos áremelkedés 4,4% volt. Jó hír, hogy a maginfláció 3,8%-ra csökkent. A Monetáris Tanács is pozitívumként értékelte, hogy a második hónapban zsinórban a toleranciasávban volt az infláció. így jó esély van arra, hogy az év elején a 3%-os cél alá süllyed az áremelkedési ütem.

Az év eleji átárazásokról az első információkat a februárban megjelenő januári adatból kapjuk majd

– tette hozzá Varga.

Decemberben a piaci szolgáltatások továbbra is magas inflációját elsősorban a telekommunikációs szolgáltatások és a turizmus okozták – mutat rá az elnök.

Nem tudják, mennyire lesz tartós a decemberben látott trend. Ülésről ülésre hozunk döntéseket és közben elemezzük azokat a folyamatokat, melyek a döntéseinket meghatározhatják. A decemberi 3,3%-os infláció magasabban alakult a jegybank előrejelzéseinél, elsősorban a feldolgozott élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áremelkedése miatt.

Jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez a folyamat mennyire lesz tartós, tényadatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket – emelte ki Varga.

Szóba kerülhet az aranytartalék emelése

Mi a jegybank szempontja alapján hozzuk meg a döntéseket, a Monetáris Tanács az árstabilitás fenntartása érdekében cselekszik – mondja az elnök. Kérdésre válaszolva hozzáteette, hogy jelenleg 110 tonna aranytartalékkal rendelkeznek, jelenleg nincs olyan javaslat, hogy ezt növelnék, de gondolkodnak ezen.

Személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük

– tette hozzá.

A jegybankelnök beszéde után erősödni kezdett a forint és tovább esett a dollár árfolyama. Mint megírtuk, 2024 januárja óta nem volt olyan erős a forint az euróval szemben, mint szerda délután.