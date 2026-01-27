Aranytartalék: Matolcsyék nyomába eredne Varga Mihály

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Varga Mihály, a jegybank elnöke sajtótájékoztatón ismertette a döntés hátterét.
A Monetáris Tanács megállapította, hogy továbbra is stabilitás orientált monetáris politikai megközelítés szükséges, ezért a kamat tartásáról döntöttünk.
A döntés egyhangú volt, nem volt más javaslat
– emelte ki Varga Mihály, a portfolio.hu tudósítása szerint.
A Tanács kiemelten figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazásokat, melyek meghatározók lesznek az inflációs kilátásokat tekintve – mondta az elnök. Hozzátette, hogy meglátásuk szerint továbbra is stabil és türelmes hozzáállásra van szükség.
Az év eleje óta ismét a nemzetközi fejlemények kerültek a figyelem középpontjába, ezeket a folyamatokat a jegybank fokozottan figyelemmel követi – mondja Varga.
Vannak jó hírek az inflációban
Az infláció decemberben 3,3%-ra csökkent, míg 2025-ben az éves átlagos áremelkedés 4,4% volt. Jó hír, hogy a maginfláció 3,8%-ra csökkent. A Monetáris Tanács is pozitívumként értékelte, hogy a második hónapban zsinórban a toleranciasávban volt az infláció. így jó esély van arra, hogy az év elején a 3%-os cél alá süllyed az áremelkedési ütem.
Az év eleji átárazásokról az első információkat a februárban megjelenő januári adatból kapjuk majd
– tette hozzá Varga.
Decemberben a piaci szolgáltatások továbbra is magas inflációját elsősorban a telekommunikációs szolgáltatások és a turizmus okozták – mutat rá az elnök.
Nem tudják, mennyire lesz tartós a decemberben látott trend. Ülésről ülésre hozunk döntéseket és közben elemezzük azokat a folyamatokat, melyek a döntéseinket meghatározhatják. A decemberi 3,3%-os infláció magasabban alakult a jegybank előrejelzéseinél, elsősorban a feldolgozott élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áremelkedése miatt.
Jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez a folyamat mennyire lesz tartós, tényadatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket – emelte ki Varga.
Szóba kerülhet az aranytartalék emelése
Mi a jegybank szempontja alapján hozzuk meg a döntéseket, a Monetáris Tanács az árstabilitás fenntartása érdekében cselekszik – mondja az elnök. Kérdésre válaszolva hozzáteette, hogy jelenleg 110 tonna aranytartalékkal rendelkeznek, jelenleg nincs olyan javaslat, hogy ezt növelnék, de gondolkodnak ezen.
Személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük
– tette hozzá.
A jegybankelnök beszéde után erősödni kezdett a forint és tovább esett a dollár árfolyama. Mint megírtuk, 2024 januárja óta nem volt olyan erős a forint az euróval szemben, mint szerda délután.
Az előző vezetés pumpálta fel Magyarország aranytartalékát
Matolcsy György, korábbi jegybankelnök tavaly nyáron – már az MNB-alapítványokat övező botrány kirobbanása után – töltött fel egy videót YouTube-csatornájára, melyben Magyarország aranytartalékának történelmi jelentőségű növeléséről beszélt. Ezt az elmúlt 12 év egyik legnagyobb sikerének nevezte. Elmondása szerint 2017-ben Magyarország mindössze 3,1 tonna aranytartalékkal rendelkezett, amely 125 millió dollár értékű volt. A 2018-ban elindított nyolcéves aranyfelhalmozási program eredményeként 2025-re ez 110 tonnára nőtt, amelynek értéke 12 milliárd dollár lett.
Matolcsy szerint a százszoros értéknövekedés részben a mennyiségből, részben pedig az arany árának 300 százalékos emelkedéséből adódott. A Magyar Nemzeti Bank összesen 5,8 milliárd dollárt fektetett be aranyvásárlásba, ami 12 milliárd dollárt ér, és több mint 6 milliárd dollárt nyert az MNB, ami 2500 milliárd forintnak felel meg.