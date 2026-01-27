varga mihályforintárfolyamvaluta
Gazdaság

Megindult a forint: Rég nem látott erősödés Varga Mihály beszéde után

Varga Mihály, az MNB elnöke.
Mohos Márton / 24.hu
Varga Mihály, az MNB elnöke.
24.hu
2026. 01. 27. 16:01
Varga Mihály, az MNB elnöke.
Mohos Márton / 24.hu
Varga Mihály, az MNB elnöke.
Utoljára 2024-ben volt ilyen erős a forint.

2024 januárja óta nem volt olyan erős a forint az euróval szemben, mint most, írja a Portfolio. A forint a dollárral szemben is nagyon erős lett, az árfolyam 1,195-ig emelkedett.

Az euróval szemben a forint áttörte a határt, 380 forint alá került egy euró, egészen 379,9-ig erősödött a magyar fizetőeszköz.

Kamatdöntés volt

Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet tartott a Monetáris Tanács ülése után, ahol bejelentette, hogy 6,5 százalékon marad az alapkamat. A beszéde alatt alig mozgott az árfolyam, de a beszéd után erősödni kezdett a forint és tovább esett a dollár árfolyama.

Az alapkamat egyébként 2024 szeptembere óta változatlan, ezért az erősödést valószínűleg nem a szintentartás okozhatta.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártóék közölték az ukrán nagykövettel, hogy nem tűrik, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba
Korábban jön az óraátállítás 2026 tavaszán, mint az elmúlt években
Kiara Lord Stohl Andrásnak: Úgy láttam, egy kicsit kancsal vagy
Retro kvíz: Kovács Kati vagy Cserháti Zsuzsa? Most kiderül, mennyit tudsz a magyar énekesnőkről
Orbán Balázs és a cancel culture – a legsutább amerikai importtermék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik