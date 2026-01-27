Megindult a forint: Rég nem látott erősödés Varga Mihály beszéde után

2024 januárja óta nem volt olyan erős a forint az euróval szemben, mint most, írja a Portfolio. A forint a dollárral szemben is nagyon erős lett, az árfolyam 1,195-ig emelkedett.

Az euróval szemben a forint áttörte a határt, 380 forint alá került egy euró, egészen 379,9-ig erősödött a magyar fizetőeszköz.

Kamatdöntés volt

Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet tartott a Monetáris Tanács ülése után, ahol bejelentette, hogy 6,5 százalékon marad az alapkamat. A beszéde alatt alig mozgott az árfolyam, de a beszéd után erősödni kezdett a forint és tovább esett a dollár árfolyama.

Az alapkamat egyébként 2024 szeptembere óta változatlan, ezért az erősödést valószínűleg nem a szintentartás okozhatta.