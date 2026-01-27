tavaszi óraátállítás 2026időszámításnyári időszámításalvás
Gazdaság

Korábban jön az óraátállítás 2026 tavaszán, mint az elmúlt években

Getty Images
24.hu
2026. 01. 27. 10:07
Getty Images
2026 tavaszán ismét jön az óraátállítás, és most egy nappal korábban köszönthetjük a nyári időszámítást, mint tavaly – hívja fel a figyelmet a startlap.hu.

A tavaszi óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. 2026-ban ugyanakkor ez azt jelenti, hogy egy nappal korábban köszönthetjük a világosabb estéket, mint tavaly és két nappal korábban, mint 2024-ben.

Magyarországon 2026-ban március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát a nyári időszámításra.

Az óraátállítás hajnalban történik: hajnali 2 órakor az órák 3 órára ugranak előre, vagyis egy órával kevesebbet alszunk.

Az óraátállítást követően a nap már érezhetően később nyugszik le Magyarországon. Március 29-én a naplemente időpontja Magyarországon 19.09-kor várható – írja a portál a Time and Date adatbázisa nyomán.

A nyári időszámítás 2026-ban október 25-ig tart majd, ekkor állítjuk vissza az órát a téli időszámításra: hajnali 3 órakor az órák 2 órára ugranak vissza.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Népszava: Vlagyimir Putyin már szinte minden EU-tagállamnak olcsóbban méri a gázt, mint Magyarországnak
Kvíz: Blansírozás vagy konfitálás? Mennyire vagy otthon a konyhai fogalmakban?
Ez a vécélehúzás több ember életébe került
A Nagy Ő: csak befogott füllel merjük nézni, ahogy Stohl András egy pornósztár és egy hercegnő közé szorul
Megszereztük Rogán minisztériumától a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció titkolt reklámköltségeit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik