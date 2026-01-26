Megvan, mennyivel emeli a béreket a Tesco, a Penny, az Auchan és az Aldi

A Penny Magyarországnál országszerte több mint 5400 munkavállaló dolgozik, és a cég pénteki bejelentése alapján az elmúlt hetekben folytatott bértárgyalások eredményeként a vállalat a következő béremelést jelentette be:

az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalék,

a központi területeken átlagosan 6 százalék emelést kapnak a munkatársak.

A juttatásokon is emelnek, például lesz SZÉP-kártya, 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény üzleteikben, a helyi bérletek árának 86 százalékát megtérítik, a saját gépkocsi használata esetén pedig 30 forint/kilométer költségtérítést vállalnak. A lánc 3,4 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre.

A Tesco szintén pénteki közleményéből pedig kiderült, megállapodtak a szakszervezetekkel a béremelésről. Ők a 2026/2027-es pénzügyi évben 3,6 milliárd forintot fektetnek az áruházakban és logisztikai központban dolgozó munkatársai bérébe, és további 5 milliárd forintot a dolgozói juttatási csomagra.

Az áruházi kollégák bérét átlagosan 7,2 százalékkal emelik, továbbá

emelik a dolgozói vásárlási kedvezmény összegét, illetve

a munkába járási támogatást is.

Náluk az áruházi munkatársak 8 órás alapbére 2026. március 1-től bruttó 418 ezer forintra emelkedik, míg az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra emelkedik. Náluk a juttatási csomag tartalmazza a 400 ezerről 450 ezer forintra növekedett kedvezménykerettel elérhető 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint 30 forint/km-ről 40 forint/km-re emelik a munkába járás költségtámogatását.

Az Auchan hétfőn jelentette be, mennyivel emelik a béreket a legtöbb munkatársat foglalkoztató fizikai munkakörökben. A kiskereskedelmi vállalat az idei bérfejlesztés során

két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emeli meg az alapbéreket a munkakörök legnagyobb részében. Ezen belül januárban 5 százalékos, júliustól pedig további 4,2 százalékos emelés valósulhat meg az áruházi és a logisztikai fizikai munkakörökben foglalkoztatottaknál.

Azt is írták, hogy a magasabb alapbérek a pótlékok és juttatások széles körével egészülnek ki, amelyek egyes elemeit szintén megemeli a vállalat. A szakképzettséget igénylő pozíciókban – például egy pék esetében – a szakértői szinten foglalkoztatott munkavállalók bruttó átlagkeresete meghaladja a 640 000 Ft-ot. A logisztikán mirelit területen dolgozó komissiózó munkatársak bruttó havi jövedelme pedig elérheti akár a 850 000 forintot is. A béremelést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és az egyéb érdekképviseleti szervezetek is elfogadták.

Az Aldi Magyarország már január 5-én közölte, mekkora béremelés lesz náluk idén, azzal, hogy a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosítana. A béremelés mértéke náluk is területenként változik, januártól:

az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forintra,

a logisztikai területen foglalkoztatottaké havi bruttó 600 100 forintra,

az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé nő.

A vállalatcsoport informatikai tagja, az ALDI International IT Services Kft. is megemelte béreit: 2026. január 1-jétől az újonnan belépő kollégák legalább havi bruttó 679 200 forintra számíthatnak, ami a 12. hónap után bruttó 752 300 forintra nő. Emellett számos kiegészítő juttatást nyújtanak munkatársaiknak, többek között ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, valamint napi friss zöldség- és gyümölcsellátást is.

A szakszervezeteket és munkáltatókat a januári minimál-béremelés kapcsán még decemberben, hogy vajon a többi cégnél milyen béremelések várhatóak, és mikortól.