Itt az új kétperces szabály: jó, ha ezt tudja – az MNB a kibercsalók miatt lépett

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán azt írja, vezetői körlevelet adott ki a pénzforgalmi szolgáltatóknak (így a bankoknak) a pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő visszaélésekkel kapcsolatos ügyfélbejelentések gördülékeny kezelése érdekében.

A pénzforgalmi törvény szerint

a fogyasztók bármikor ingyenesen bejelenthetik a bankjuknál, ha csalás áldozatává váltak, és

ennek során szükség esetén kezdeményezhetik a bankkártya és/vagy a netbanki felület letiltását is.

A törvény friss módosítása szerint a bejelentést a bankoknak telefonon, élőhangos ügyintézővel, a hét minden napján 0–24 óráig fogadniuk kell.

A pénzügyi felügyelet elvárja, hogy sikeres hívás esetén 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig. Az indokolatlan késedelem elkerülése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak a telefonos ügyfélszolgálatok egyes időszakokban megfigyelt terhelésének megfelelő számú, felkészült, e feladatra elkülönített ügyintézővel kell rendelkezniük.

Elvárás, hogy

a telefonos menürendszerben eltöltött idő rövidítése érdekében a csalásbejelentés az először elhangzó (0-s) menüpontban kapjon helyet. Az is, hogy

az élőhangos bejelentkezést megelőző tájékoztatás során csak a jogszabályban előírt, elengedhetetlen – pl. adatkezeléssel kapcsolatos – banki információk hangozzanak el. További elvárás, hogy

az ügyfelek a piaci szereplők telefonos reklámjai, egyéb tájékoztatói meghallgatása előtt választhassák a visszaélés bejelentéséhez szükséges menüpontot.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól láthatóan kiemelve, könnyen elérhető helyen kell közzétenniük telefonos menürendszerük struktúráját, illetve (ha van) a visszaélések bejelentését fogadó külön telefonszámot. Ha az adott banknál az ügyfél a számlájához való hozzáférést mobil- vagy internetbank révén is korlátozni tudja, felügyeleti elvárás, hogy annak feloldására csak személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat révén legyen lehetőség.

Jó gyakorlat, ha a bank fogadja azokat az akár nem banki ügyfelektől érkező, olyan bankszámlára vonatkozó jelzéseket is, amelyeket a csalók a megkárosított ügyfelektől való pénz gyűjtőhelyeként, cél- vagy tranzit számlaként használnak.

Határidőt nem szabott az MNB a bankoknak fentiek teljesítéséhez, mihamarabbi megfelelést vár el.