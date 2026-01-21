A hét elejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében küldözgetnek csaló-e-maileket – derült ki az adóhivatal közleményéből. Arra hívják fel a figyelmet, hogy senki ne dőljön be nekik. Az adathalászok a 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. Az adóhatóság ezzel kapcsolatban azt írja, hogy

a „NAV-tól” e-mailen, sms-ben érkezett üzenetek mindig legyenek gyanúsak.

A NAV ugyanis kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima SMS- és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma – szögezték le.

A kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140.000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”.

A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. Nem csak adóvisszatérítésre ösztönözhetnek, az adóhivatal szerint az is előfordult, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

A NAV hangsúlyozza, hogy a legfontosabb a megelőzés.

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet.

Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-ek és e-mailek megtekinthetők az adóhivatal honlapján, és az erről szóló adatbázis folyamatos frissül.

Ha ilyen vagy ehhez hasonló üzenetet kap valaki, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre

– nyomatékosítják.