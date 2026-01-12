Országos tüntetést szerveznek az MVM rezsikárosultjai

Január 13-án, kedden megnyitjuk az eseményt az Angyalföldi úti MVM ügyfélszolgálati iroda előtt, ahol az egyik legtöbb panaszos szokott megfordulni. Reggel 10.00-kor kezdünk! Ezzel megnyitjuk a hetet amit 21-én zárunk a II. János Pál pápa téren – írta Tóth Zoltán László, a Facebookon szerveződő „MVM és egyéb rezsi károsultak” csoport adminisztrátora. A gyorsan bővülő csoport immár 45 ezer tagot számlál.

Az egyhetes demonstráció keretében január 14-én Veszprémben tüntetnek a károsultak, ezen felül más városokban is demonstrálni kívánnak, a további helyszíneken a tüntetés szervezés alatt áll.

A csoport tagjai először tavaly novemberben tartottak megmozdulást Budapesten.

Azt hiszem elég lesz a lehúzkodásból! Ilyen módszereket nem lehet alkalmazni egy szolgáltatónak az emberek ellen!!!

– írta a szervező.

A tüntetés apropója, hogy egyre több ügyfél panaszkodik arra, hogy váratlanul horribilis összegű energiaszámlát kap a szolgáltatójától. A csekkeken feltűnő összegek számos fogyasztónak jelentenek kellemetlen meglepetést, bosszúságot vagy éppen pénzügyi csapást. A Facebook-csoportban sok fogyasztó kifogásolja a nagy, időnként akár milliós nagyságrendű összeget elérő rezsiszámlákat.

A panaszok nagyrészt a 2022-ben bevezetett, úgynevezett lakossági piaci energiaárakkal állhatnak összefüggésben. Ez azt jelenti, hogy egyetemes szolgáltatás esetén az áram és a földgáz csak bizonyos mennyiségig jár rezsicsökkentett áron a lakossági fogyasztóknak, afelett versenypiaci árat is tükröző árat kell fizetni. A limit átlépése esetén a kiszámlázott összegek a megszokotthoz képest sokkal magasabbra szöknek fel.

Csakhogy időről időre akadnak olyanok, akiknek akkor is piaci árat számítanak fel, ha a limitnél kevesebbet fogyasztanak éves szinten.