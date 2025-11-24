energiaenergiaszámlamvmrezsiszámla
Tüntetés lesz az MVM ellen a “horribilis” számlák miatt Budapesten

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 11. 24. 13:28
Varga Jennifer / 24.hu

Tüntetést szerveznek péntekre a Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ) épülete elé az elégedetlen MVM ügyfelek – tudta meg lapunk egy olvasói levél nyomán.

Hétfőn a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalosan regisztrálta a demonstrációt, amelyet az MVM Csoport tagjaként működő ELMŰ Váci úti székháza előtt tartanak meg. A helyfoglalást november 28-a reggel 7-től este 20 óráig tették meg. A tüntetés szervezője Tóth Zoltán László annyit közölt, hogy az esemény egy tematika szerint zajlik majd, és főleg azokat várják, akiket az állami cég „adósságba húzott be”. A további információkat hamarosan közlik.

A tüntetés apropóját az adja, hogy egyre több ügyfél panaszkodik arra, hogy váratlanul horribilis összegű energiaszámlát kap a szolgáltatójától. A csekkeken feltűnő összegek számos fogyasztónak jelentenek kellemetlen meglepetést, bosszúságot vagy éppen pénzügyi csapást – erről nemrég a Blikk készített összefoglalót.

Rohamosan bővül az „MVM és egyéb rezsikárosultak” nevű Facebook-csoport létszáma. Ezen sok fogyasztó kifogásolja a nagy, időnként akár milliós nagyságrendű összeget elérő rezsiszámlákat.

