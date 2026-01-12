Figyelmeztetés jött az MVM-től, ne képedjünk el a gázszámlánk láttán

A gázfogyasztás elszámolásának módja nyomán egyre több ügyfél panaszkodik arra, hogy váratlanul megemelt összegű energiaszámlát kap a szolgáltatójától. Sok fogyasztó kifogásolja a nagy, időnként akár százezres, vagy milliós nagyságrendű összeget elérő rezsiszámlákat – ennek kapcsán már egy országos tüntetés is szerveződik január 13-tól.

Az MVM Zrt. fogyasztói Facebook-oldalán egy bizalmas hangnemű bejegyzéssel igyekszik megnyugtatni a gázfogyasztókat, jelentős mértékű kedvezmény ígéretével.

„Az éves szinten adható kedvezményes mennyiség semmiképpen sem vész el, mert azt legkésőbb az éves elszámolószámlában elszámoljuk minden ügyfelünknek. Ha előzőleg nem használtad fel teljes mértékben az adott havi fogyasztási időszakra jutó kedvezményes mennyiséget, akkor most a korábban fel nem használt mennyiséget is beszámítjuk Neked” – írták az állami cégtől.

Az MVM szerint ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba. Az egyenletes részszámlás ügyfelek esetében ez a mennyiség naparányosan oszlik el,

a havi diktálással vagy hőmérsékletfüggő részszámlázással fizetők számára pedig januárban jár a legnagyobb kedvezményes mennyiség, az éves keret közel ötöde.

Ha valaki szeretné megnézni, hogy mennyi kedvezményes mennyiség áll most rendelkezésedre, az MVM Kalkulátorával most könnyen megteheti, amely itt érthető el: mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny.

„Ha a nagy hideg és a többletfűtés miatt mégis magasabb összeg jelenne meg a számládon, és annak befizetése nehézséget okoz, részletfizetést is kérhetsz ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy személyesen irodáinkban. A magas összegű számlák mellé automatikusan küldünk erről tájékoztatót.

A jelenlegi hőmérséklet az elmúlt évek téli középhőmérsékleteit és a fogyasztási szokásokat figyelembe véve összességében nem számít extrém hidegnek. Minden télen találkozhatunk az átlaghoz képest magasabb és alacsonyabb hőmérsékletű hetekkel is. Decemberben az enyhébb napok, az átlagosat több fokkal felülmúló középhőmérséklet miatt mintegy 8 százalékkal maradt el a lakossági felhasználás az egy évvel korábbitól.

A tartós hidegre tekintettel 2026. január 31-ig meghosszabbítottuk az önkéntes kikapcsolási moratóriumot, vagyis ebben az időszakban nem kapcsoljuk ki egyetlen lakossági ügyfelünket sem” – írták.