Üzemanyagár-csökkenéssel indul az új év

2026 első napján is kell üzemanyagár változásra számítani, írja a holtankoljak.hu.

A szakportál szerint ugyanis az új év árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől.

Ezzel gyakorlatilag visszaállhatnak a hét elején tapasztalt árak, hiszen kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedett, ami most el fog így tűnni várhatóan.

2025.12.31-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: