üzemanyagüzemanyagárbenzingázolaj
Gazdaság

Üzemanyagár-csökkenéssel indul az új év

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 12. 31. 10:20
Mohos Márton / 24.hu

2026 első napján is kell üzemanyagár változásra számítani, írja a holtankoljak.hu.

A szakportál szerint ugyanis az új év árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől.

Ezzel gyakorlatilag visszaállhatnak a hét elején tapasztalt árak, hiszen kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedett, ami most el fog így tűnni várhatóan.

2025.12.31-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az mentette meg az életét a szentestén randalírozó nőnek, hogy kihívták rá a rendőröket
Második gyerekét várja Mádai Vivien
Súlyos vonatbaleset történt a Machu Picchunál
Mel Gibson és 34 évvel fiatalabb párja titokban szakítottak
Kiss Ádám: Ez nem Real-Barca, a humoristának szinte mindegy, ki van kormányon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik