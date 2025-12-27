Déli Körvasút: kiírták a közbeszerzést a harmadik ütemre

A kormány kiírta a közbeszerzést a Déli Körvasút harmadik ütemének tervezésére és kivitelezésére, írja a Világgazdaság.

A közlekedési fejlesztésről szóló nyitott közbeszerzési eljárás hirdetménye december végén jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben.A megrendelő építési és közlekedési minisztériumhoz, vagyis a Lázár János vezette tárcához 2026. február 16-ig lehet benyújtani az ajánlatokat, a kiírásban szereplő vasútépítése munkálatokat pedig 44 hónap alatt kell elvégeznie a nyertes pályázónak.

A beruházás keretében átépítik a Ferencváros vasútállomást, megépül 13,2 vonalkilométer vágány és több mint 51 vágánykilométer felsővezeték is, olvasható a lap cikkében. Átépítik az Üllői úti vasúti hidakat is, a Gubacsi út felett pedig új vasúti híd épül. Emellett három gyalogos aluljárót is kialakítanak az Üllői úton, a Balkán utcában és a Balkán Parkban.