Baj lehet abból, ha vizet tankolt az autó, ez történhetett a Shell kútjánál

A napokban több autós is lerobbant az M7-esen, miután a Balatonkeresztúr közelében lévő Shell-benzinkúton tankoltak sima 95-ös benzint. Mint megírtuk, a Shell reagált a fiaskóra: az autósok bejelentése után az adott kúton azonnal lezárták az FS95-ös kútfejeket, és kivizsgálják az esetet. Addig is az autósok a prémium benzinből tankolhattak kedvezményes áron, és akik pórul jártak, kompenzációban részesülnek.

Egy autós például a Redditen kért tanácsot, hogy mi a teendő ebben az estben, de állítólag több autós is azonnal megkereste az olajtársaságot, mert kiderült, benzin helyett víz került az autóikba.

A Vezess.hu részletezte, mi történik, ha vizet tankolunk benzin helyett:

A benzin rendkívül gyúlékony folyadék, amely akkor adja a motor hajtóerejét, ha ég. Ezzel ellentétben a víz nem éghető, így nem tudja beindítani a robbanást a hengerben. Egyrészt ezért nem indul be a motor, másrészt pedig a nyomásérzékelő is letilthatja a motor működését.

A víznek nincs kenő hatása, így a szivattyúk, injektorok, valamint a teljes üzemanyagrendszer károsodhat a víztől.

Hosszú távú problémát pedig a víz miatti oxidáció jelent: a szivattyú lapátjai, a befecskendező belső elemei, a nagy nyomású rendszer mechanikus elemei oxidálódnak.

A megoldás ilyen esetben, hogy minél hamarabb le kell szívni az üzemanyagrendszerből a vizet (ezt bízzuk szakemberre), aztán újra feltölteni benzinnel, és ha minden jól megy, a motor újra be fog indulni. Az oxidáció miatti alkatrészcsere akár több százezer forintos tétel is lehet.

Hogyan kerülhetett víz a töltőkútba?

Alapvetően két oka lehet annak, hogy olyan mennyiségű víz került egy benzinkút üzemanyagába, ami miatt az azt tankoló autók leálltak. Mindkét ok technológiai. A harmadik – a szándékos vizezés – szinte teljesen kizárható a Világgazdaságot tájékoztató független szakértők szerint.

Valójában a két technológiai hiba is nagy bizonyossággal kizárható, vagyis az, hogy valahol a logisztikai láncban kerülhetett víz a rendszerbe. Ekkor ugyanis a probléma nem egyetlen benzinkúton jelentkezett volna, hanem több helyen is. Jó eséllyel az történhetett, hogy a Shell adott benzinkútját kiszolgáló, föld alatti tartályban lévő vízből jutott valamennyi a járművek tankjába. Kis mennyiségű víz ugyanis mindig van a benzinben, de leülepszik a tartály aljára.

Éppen e víz és más, esetleges szennyeződés eltávolítása miatt kell a tartályokat ötévente teljesen kiüríteni, tisztítani. A kevés víz a tankolást nem zavarja, mert a tartályból a benzint kijuttató cső szívócsonkja jóval e szint felett van.

Most az történhetett a szakértők szerint, hogy a tartályban olyan alacsony volt az üzemanyag szintje, hogy juthatott a tankolt tételbe a tartály aljára ülepedett, szennyezett benzinből.

A lap forrásai azonban hangsúlyozták, hogy ez kizárólag az olajpiaci szakmai véleményük. Természetesen meg kell várni, hogy a Shell közzétegye a vizsgálata eredményét.