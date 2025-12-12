Átadták a Rheinmetall új gyárát Szegeden

300 új munkahelyet teremt majd a Rheinmetall német hadipari és járműipari cég ma átadott, 30 milliárd forint értékű szegedi gyára. A vállalat első, Németországon kívüli hibrid üzeme a szegedi Science Park területén épült fel és a Szegedi Tudományegyetemmel stratégiai partnerségben működik majd, egyben a cég járműipari részlegének bázisa is lesz.

Az ehhez hasonló beruházások miatt hoztuk létre a 70 hektáros tudományos- és ipari parkot, és hittük, hogy a világ élvonalába tartozó cégek fognak itt megjelenni. Ez valóra vált

– mondta Botka László szegedi polgármester Facebookon közzétett bejegyzésében. Mihálffy Béla, Szeged és a Homokhátság kormánypárti országgyűlési képviselője hangsúlyozta: ez az üzem nem egy „egyszerű gyár”, hanem egy olyan innovációs hub, ahol a világszínvonalú technológia találkozik a dél-alföldi régió szellemi tőkéjével.