Tovább nőtt a csomagautomaták népszerűsége, idén kevesebbet költenének csak a magyarok karácsonykor

“A tavalyi évhez képest 8%-kal többen választották idén a csomagautomatába rendelést, ami vélhetően köszönhető az országszerte elérhető több mint 700 AlzaBoxnak, illetve az olyan kényelmi funkcióknak, mint az alsó rekeszekbe rendelés lehetősége, vagy a Blaha Lujza téri 0-24 nyitva tartó üzletünk, ahová XL méretű termékek is rendelhetőek. Ezekbe a boxokba akár egy mosógép vagy bicikli is befér” – mondta el Nagy Dávid, az Alza.hu PR managere.

A karácsonyi ajándékok beszerzésének módja tavalyhoz képest az “omnichanel” irányába mozdult el, 884 válaszadó 64%-a online és fizikai üzletekben vásárol, ugyanez a válasz tavaly 59%-kal vezetett. Idén 261-en válaszolták, hogy kizárólag online és 60-an, hogy csak az üzleteket járva szerzi be a karácsonyi ajándékokat, ráadásul a legtöbbjük már novembereben megtette, hiszen 757 megkérdezett 54%-a vásárolt előre, míg 38% december elején, a többi 7% pedig az ünnepeket megelőző hétre tervezi a vásárlást.

“A karácsonyra tervezett ajándékok listáját magasan a műszaki cikkek kategória vezeti, ez tavaly is így volt. Ezt követik a játékok, könyvek, kozmetikumok és illatszerek, majd a háztartási gépek kategóriái. A vásárlók legtöbbje továbbra is a webáruházak oldalait böngészve merítenek ihletet, 884 válaszból 452 jelölte meg több lehetséges válasz mellett ezt is. 21% pontosan tudja, hogy mit szeretne venni, a többiek az internetről vagy a boltokat járva inspirálódnak. Az Alza honlapján több olyan lehetőség is van, mint a LEGO ® konfigurátor, ami segítséget nyújt a megfelelő ajándék kiválasztásában” -tette hozzá Nagy Dávid.

A tervezett költés az előző karácsonyhoz képest jelentős változást mutat. Míg tavaly a legtöbben, azaz a válaszadók 25%-a 100 000 forint felett tervezett költeni, idén ez az összeg a negyedik helyre csúszott vissza. 869 válaszadóból csak 191 választotta ezt a lehetőséget, ami közel 22%-ot jelent A legtöbben 30 001 és 50 000 forintot szánnak ajándékokra, ezt 209-en választották. “Az év utolsó két hónapjára önerő nélküli 0% THM áruhitel akciót indítottunk, ahol a teljes kosár értéke kell, hogy elérje az 50 000 forintot, tehát több, kisebb értékű termékre is igényelhető egyben” – fűzte hozzá a PR manager.

A válaszok alapján elmondható, hogy az ajándékok vásárlásánál a legfőbb szempontok a jó ár és az, hogy időben megérkezzen a rendelés. Ezek aránya is alakult a tavalyi évhez képest, 2024-ben még 47% – 29% volt, idén 830 választ alapul véve már csak 43% figyeli inkább az árat és 32% a csomag biztos megérkezését tarja fontosnak. “Már bekapcsoltuk a honlapunkon a “Kiszállítás karácsonyig” emblémákat azoknál a termékeknél, amik biztosan célba érkeznek az ünnepek előtt” – tette hozzá a szakember, hozzáfűzve: “Arra az esetre pedig, ha a választott termék nem lenne megfelelő, a “Be nem vált ajándék kicserélése utalványra” funkció most automatikusan és ingyenesen kerül be a kosarakba.”