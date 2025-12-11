hagyatéktamásiügyintézőőrizetbe vétel
Rendőrök vittek el egy öröklési ügyekkel foglalkozó ügyintézőt a tamási polgármesteri hivatalból

2025. 12. 11. 11:06

Házkutatás volt a Tamási Polgármesteri Hivatal épületében. A város a hivatalos honlapjára feltett közlemény szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen elrendelt nyomozása során végeztek kutatást a hatóságok a hivatal épületében. Ennek során pedig dokumentumokat és adathordozót foglaltak le.

Azt írták, hogy a nyomozás során a hivatal anyakönyvi, hagyatéki ügyekkel foglalkozó ügyintézője volt érintett, akit őrizetbe is vettek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatban lévő büntetőeljárásban hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket Tamásiban és több településen. Ezekről azonban bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.

