Rendőrök vittek el egy öröklési ügyekkel foglalkozó ügyintézőt a tamási polgármesteri hivatalból

Házkutatás volt a Tamási Polgármesteri Hivatal épületében. A város a hivatalos honlapjára feltett közlemény szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen elrendelt nyomozása során végeztek kutatást a hatóságok a hivatal épületében. Ennek során pedig dokumentumokat és adathordozót foglaltak le.

Azt írták, hogy a nyomozás során a hivatal anyakönyvi, hagyatéki ügyekkel foglalkozó ügyintézője volt érintett, akit őrizetbe is vettek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatban lévő büntetőeljárásban hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket Tamásiban és több településen. Ezekről azonban bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.