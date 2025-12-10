Hullámvasútra ült fel a forint

A forint ma délig hullámvonalat rajzolt – reggel gyengüléssel kezdett, aztán megemberelte magát délelőtt, majd dél körül ismét megzuhant, az euróval és a dollárral szemben is.

Reggel nyolc körül még 383,9 forint körül volt egy euró a bankközi piacokon, aztán délelőtt 383 közelébe erősödött, délhez közelítve pedig a 384 forintot is meghaladta.

A dollár hasonló utat járt be, reggel 330-on kezdett, aztán lement 328,6-ig, majd 330 fölé gyengült.

A megfigyelt árfolyammozgások oka az lehet, hogy (mint a Portfolio.hu megírta) szerdán a devizapiac ismét feszült várakozásban mozog, a befektetők a nap folyamán érkező kulcsfontosságú makroadatokra és jegybanki döntésekre készülnek.