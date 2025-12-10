A bankszektor tavasszal vállalt díjemelési moratóriuma 2026. június 30-ig védi az ügyfeleket attól, hogy a pénzintézetek megemelhessék a bankszámladíjakat – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. (Moratórium híján egyébként a jogszabályok alapján idén maximum 3,7 százalékkal – a 2024-es inflációs mértékig – emelhették volna meg a bankszámladíjakat a pénzintézetek.)

A moratórium lejárta után viszont a bankok várhatóan élnek majd az inflációkövető díjemelés lehetőségével, így a szokott időpontnál később ugyan, de jövőre is drágulhatnak a lakossági számlák – figyelmeztet a portál pénzügyi szakértője, Gergely Péter.

És mivel az MNB várakozása szerint 2025-ben 4,6 százalék körül alakulhat a fogyasztói árindex, így – a január közepén megismert végleges adatok után – 4,6 százalék lehet a jövő év második felében a díjemelés felső határa.Persze az nem biztos, hogy minden bank minden termékénél teljes egészében elmegy a falig, amiatt, hogy a tavalyi emelés elmaradt – hiszen az üzletpolitikai célok, az ügyfélszerzés lehetősége sok mindent felülírhat. Ennek ellenére a szakértő úgy véli, hogy ha nem hosszabbítják meg a moratóriumot, a bankok zöme – a korábbi évekkel ellentétben – 2026-ban maximálisan kihasználhatja majd a díjemelés lehetőségét. Épp ezért lehet fontos – emeli ki –, hogy az ügyfelek valóban a legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot keressék meg.

Kitért még arra is, milyen óriási különbségek lehetnek a banki díjaknál, hogy miért lesz érdemes átnézni az évi díjakról kapott értesítőt, és esetleg bankot váltani, illetve, hogy az alapszámla a jövő év közepéig még díjmentes, de utána újra díjkötelessé válhat. A részletekért kattintson.

Áprilisban volt, hogy a Bankszövetség bejelentése szerint a magyaroroszági bankok vállalták, hogy 2026 közepéig nem drágítják lakossági bankszámláikat. A kormányzati kérésnek eleget téve a lakossági bankok egymás után jelentették be önkéntes díjkorlátozásaikat. A kedvezmények csak a lakossági bankszámlákra, bankkártyákra vonatkoznak. Azok a bankok, amelyek 2025-re már bejelentették a jogszabály szerinti inflációs díjemelésüket, vagy tételes visszatérítéssel illetve tartós kedvezmény biztosításával, vagy ügyfélcsoportszinten azonos összegű visszatérítéssel ellensúlyozták azt.