Ekkor utalják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi első összegét 2026-ban

Orbán Viktor kormányfő november közepén jelentette be, hogy jövő februárban minden nyugdíjas megkapja majd a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok főszabálya szerint 2026-ban is a hónap 12. napjához legközelebbi munkanapon történnek a kifizetések, amennyiben pedig az hétvégére esne, pár nappal hamarabb érkezik az ellátás.

A 2026-os februári nyugdíjakat, beleértve a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első, egyhetes részletét, a bankszámlákra történő utalással várhatóan 2026. február 12-én, csütörtökön kapják meg a jogosultak a Magyar Államkincstártól.

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, idén is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat idén novemberben küldte ki a posta.

A 13. és a 14. havi juttatásra egyaránt azok a személyek jogosultak, akik 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, illetve 2026 februárjában is nyugdíjas jogviszonyban vannak.

Akik 2026 január 1-től vonulnak nyugdíjba, azok számára ezek a pluszellátások nem lesznek elérhetők. Az érintettek 2027-ben lesznek jogosultak első alkalommal a 13. és 14. havi nyugdíjra.