A Feol.hu-nak olvasói panaszolták el, hogy a székesfehérvári Merx hipermarketben hideg van. Egy másik olvasójuk meg arról számolt be, hogy már a fűtési szerzon kezdete óta csak 10–14 fok van az áruházban. De nem csak idén van így szerinte, hanem már az előző években is hideg volt telente az üzletben.

A portál megkeresésére az áruház azt válaszolta, hogy fűtési rendszerében technikai meghibásodás történt. Illetve hogy a rendszer időszakos ellenőrzése során kiderült, hogy kazáncserére van szükség. Azt is írták, hogy a javítást és beüzemelést végző szakemberek éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a fűtési rendszer mielőbb helyreálljon. Azzal bíztattak, hogy várhatóan 2–3 napon belül üzembe tudják helyezni az új kazánt, így a megszokott, hőmérséklet biztosított lesz.

