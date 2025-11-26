gyorshajtástrafipaxtoplistabírság
Gazdaság

Listán az idei legdurvább gyorshajtások, óriási bírság járt a száguldozásért

MTI / Czeglédi Zsolt
24.hu
2025. 11. 26. 08:27
MTI / Czeglédi Zsolt

Noha évről évre több traffipaxot helyeznek ki az utak mellé, a magyar autósok egy része továbbra is eszeveszett tempóban közlekedik. Az ORFK szerint 2024-ben több mint ötvenhatmilliárd forintnyi bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt, ami új rekord. A tendencia 2025-ben is folytatódik és a rekordok sem maradnak el – írja a Vezess.hu.

Az idei év eddigi harmadik legdurvább esete októberben történt, amikor a 21-es főút 23-as kilométerénél egy autós a megengedett 110 helyett 191 km/órával hajtott. A sofőr 210 ezer forintos bírságot és 6 előéleti pontot kapott.

A második helyezett alig pár napja, novemberben Hódmezővásárhely mellett, a 472-es úton száguldott: a rendőrök 208 km/órát mértek. Ilyen mellékúton ritkán fordul elő ekkora sebesség,

a sofőr közel 475 ezer forintos bírsággal „váltotta meg” a kockázatos mutatványt.

A 2025-ös gyorshajtási csúcsot pedig áprilisban mérték szintén a 21-es főúton: egy autós 214 km/órával repesztett a maximális 110 km/h helyett. A vége 312 ezer forintos bírság és 8 előéleti pont lett.

Októbertől egyébként éles üzemmódba kerültek az első készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. Például büntető üzemmódban mérnek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megvan az új minimálbérterv, szerdán tárgyalnak róla
2026 elején elkezdik toborozni a dolgozókat abba a békéscsabai gyárba, amelyet egy titokzatos szingapúri cég épít
„Ők már nem szólhatnak, nekünk kell" – a nőgyilkosságok áldozataira emlékeztek Budapesten
A Fidesz 11 év után lecseréli képviselő-jelöltjét Zalaegerszegen
Mit lépnek a bankok, miután a kormány az extraadóval visszaveszi tőlük, amit az Otthon Starttal kaptak?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik