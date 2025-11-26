Listán az idei legdurvább gyorshajtások, óriási bírság járt a száguldozásért

Noha évről évre több traffipaxot helyeznek ki az utak mellé, a magyar autósok egy része továbbra is eszeveszett tempóban közlekedik. Az ORFK szerint 2024-ben több mint ötvenhatmilliárd forintnyi bírságot szabtak ki gyorshajtás miatt, ami új rekord. A tendencia 2025-ben is folytatódik és a rekordok sem maradnak el – írja a Vezess.hu.

Az idei év eddigi harmadik legdurvább esete októberben történt, amikor a 21-es főút 23-as kilométerénél egy autós a megengedett 110 helyett 191 km/órával hajtott. A sofőr 210 ezer forintos bírságot és 6 előéleti pontot kapott.

A második helyezett alig pár napja, novemberben Hódmezővásárhely mellett, a 472-es úton száguldott: a rendőrök 208 km/órát mértek. Ilyen mellékúton ritkán fordul elő ekkora sebesség,

a sofőr közel 475 ezer forintos bírsággal „váltotta meg” a kockázatos mutatványt.

A 2025-ös gyorshajtási csúcsot pedig áprilisban mérték szintén a 21-es főúton: egy autós 214 km/órával repesztett a maximális 110 km/h helyett. A vége 312 ezer forintos bírság és 8 előéleti pont lett.

Októbertől egyébként éles üzemmódba kerültek az első készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. Például büntető üzemmódban mérnek.