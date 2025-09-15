Jön a büntető üzemmód: új szupertraffipaxok élesednek októbertől

Korábban nem látott, vadonatúj traffipax tűnik fel hamarosan az utak mellett. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését immár büntető üzemmódban.

A portál a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft.-nél tanulmányozta a készülékeket, ahol a cég ügyvezetője Nagy Tamás válaszolt a kérdéseikre.

Mitől szuper ez az új traffipax?

A Medirlab a trafiboxok és traffipaxok hazai piacának három legaktívabb szereplőjének egyike, negyedszázada fejlesztenek közlekedéstechnológiai eszközöket, többek között lézeres sebességmérőket is.

A TraffiCapture-Lite névre keresztelt új műszerük sokat változtathat a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán: két fontos, új tulajdonságának köszönhetően. Az egyik, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban.

Állandóan benne lehetnek, hónapokig, de akár egy évig is benne maradhatnak. Folyamatos büntető üzemmódban képesek a kabinetekben mérni, mert folyamatos adatkapcsolatban vannak a VÉDA/KAFIR rendszerrel

– magyarázza Nagy Tamás. Emiatt vonzók lehetnek az állandó sebességmérésre vágyó településeknek.

Attól még, hogy nem kell kivenni a boxból, a rendőrség természetesen megtehetné, ám a TC-Lite úgy készült, hogy másra nem használható. Mivel nincs képernyője, nem tudnak vele sebességet mérni, és azt ellenőrizni sem állványon, sem rendőrautóban. Ezek a mérőműszerek a jelenlegi konstrukciójukban kizárólag a különféle trafiboxokban használhatók.

Az elterjedésüket segítő másik fontos tulajdonságuk az áruk, nagyjából harmadannyiba kerülnek, mint a tőlük kevesebbet használható S-1-es készülékek. Az áruk az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval nettó 2,75 millió forint, anélkül nettó 2,5 millió.

Ma már mintegy 280 darabot tesz ki az ország útjai mellé felállított trafiboxok száma, Jelenleg háromféle trafibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető.

Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket, az adatokat egyből felküldi a VÉDA-rendszerbe.

A TC-Lite előnyeit gyorsan felismerték a választópolgáraiknak nagyobb közlekedésbiztonságot ígérő településvezetők, még mielőtt egyáltalán megkapta volna az összes engedélyt az új sebességmérő, már több önkormányzat rendelt belőlük.

„Úgy gondolom, hogy október elejétől már telepíthetjük az első megrendelt műszereket. Az eddigi igények alapján szerintem hamarosan sok helyen találkozhatnak vele az autósok” – mondja Nagy Tamás.

Ahogyan a trafiboxok, úgy az új sebességmérők is vidéki településeken és a vidéki úthálózaton jelennek meg először. A jelenleg már telepített dobozokról ide kattintva tudja megnézni mindenki, hogy lakóhelyén és az egyéb közlekedési területén hol vannak pontosan.