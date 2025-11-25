adósságfónagy jánoshadházy ákoskormány
Gazdaság

Még mindig adós 26 milliárd forinttal az orosz „kémbank”

Farkas Norbert / 24.hu
admin Farkas György
2025. 11. 25. 08:56
Farkas Norbert / 24.hu
A kormány tárgyal a tartozás rendezéséről.

Fónagy János államtitkár csak ismételni tudta önmagát, amikor Hadházy Ákos független képviselő az orosz Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) adósságáról kérdezte. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt írta: a 26 milliárd forintos tartozást illetően folyamatban vannak a tárgyalások.

Hadházy Ákos előzőleg felidézte: az Orbán-kormány többször jelezte már, amióta kilépett a kémbankként emlegetett Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB), hogy folyamatosan vizsgálja a jogi lehetőségeket az állami befizetés visszaszerzésére, a magyar államot megillető, körülbelül 73,76 millió euró összegű tartozás rendezésére. Ugyanakkor sem csőd-, sem felszámolási eljárásnak nincs nyoma. A független képviselő Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől ezért több dologra is választ várt volna.

  • Sikerült-e a kormány kilépése óta részletesen megvizsgálni a lehetséges jogi utakat, és van-e ezekről konkrét eredmény vagy döntés?
  • Történt-e bármilyen érdemi előrelépés, jogi vagy pénzügyi eljárás az IIB-vel kapcsolatban, amely elősegítheti a magyar államot megillető összeg visszaszerzését?
  • Folyik-e jelenleg új vagy korábban megindított jogi vagy pénzügyi procedúra az ügyben, amely eredményt hozhat, illetve terveznek-e további egyeztetést vagy lépést?
  • Mekkora jelenleg a magyar államot érő tényleges pénzügyi veszteség, illetve a ki nem fizetett tartozás összege, és mikor várható ezek rendezése vagy megtérítése?

A pénzintézetből Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után sorra szálltak ki az európai tagok. Szlovákia és Csehország után Románia, majd Bulgária lépett ki, Magyarország utolsó EU-s tagállamként hagyta ott az intézményt. Az egykori tagországoknak rengeteg pénzük ragadt az IIB-ben, amely egyébként egy fővárosi, exkluzív, Duna-parti ingatlant, az értékes Lánchíd Palotát kapta székhelyéül.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bejelentette a Tisza, hogy a jelöltjeik közül kik jutottak tovább a második fordulóba
Sulyok Tamás hivatala szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy eltitkolják, mennyi közpénzt költ utazásokra az államfő
A halál legrosszabb módjairól beszélt az egyik legtapasztaltabb törvényszéki halottkém
Jáksó László a 24.hu-nak: Ha kertet kapálok vagy Chopint zongorázok, abban is politikát fognak látni
Bejelentette a Tisza, hogy a jelöltjeik közül kik jutottak tovább a második fordulóba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik