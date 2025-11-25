Még mindig adós 26 milliárd forinttal az orosz „kémbank”

Fónagy János államtitkár csak ismételni tudta önmagát, amikor Hadházy Ákos független képviselő az orosz Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) adósságáról kérdezte. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt írta: a 26 milliárd forintos tartozást illetően folyamatban vannak a tárgyalások.

Hadházy Ákos előzőleg felidézte: az Orbán-kormány többször jelezte már, amióta kilépett a kémbankként emlegetett Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB), hogy folyamatosan vizsgálja a jogi lehetőségeket az állami befizetés visszaszerzésére, a magyar államot megillető, körülbelül 73,76 millió euró összegű tartozás rendezésére. Ugyanakkor sem csőd-, sem felszámolási eljárásnak nincs nyoma. A független képviselő Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől ezért több dologra is választ várt volna.

Sikerült-e a kormány kilépése óta részletesen megvizsgálni a lehetséges jogi utakat, és van-e ezekről konkrét eredmény vagy döntés?

Történt-e bármilyen érdemi előrelépés, jogi vagy pénzügyi eljárás az IIB-vel kapcsolatban, amely elősegítheti a magyar államot megillető összeg visszaszerzését?

Folyik-e jelenleg új vagy korábban megindított jogi vagy pénzügyi procedúra az ügyben, amely eredményt hozhat, illetve terveznek-e további egyeztetést vagy lépést?

Mekkora jelenleg a magyar államot érő tényleges pénzügyi veszteség, illetve a ki nem fizetett tartozás összege, és mikor várható ezek rendezése vagy megtérítése?

A pénzintézetből Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után sorra szálltak ki az európai tagok. Szlovákia és Csehország után Románia, majd Bulgária lépett ki, Magyarország utolsó EU-s tagállamként hagyta ott az intézményt. Az egykori tagországoknak rengeteg pénzük ragadt az IIB-ben, amely egyébként egy fővárosi, exkluzív, Duna-parti ingatlant, az értékes Lánchíd Palotát kapta székhelyéül.