Ekkor válthatnak revolutos bankszámlára a magyar ügyfelek, megszólalt az MNB

A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját – mondta Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének. A szóvivő kiemelte, hogy a Revolut magyar belföldi számlaszolgáltatásával a hazai ügyfelek már magyar bankszámlára tudják megkapni például munkabérüket, nem kell állniuk az „időbeli vagy akár költségbeli terheket”.

A tényleges induláshoz, tehát ahhoz, hogy a magyar ügyfeleket magyar bankszámlaszámmal is ki tudja szolgálni, még számos technikai, jogszabályi megfelelési lépést meg kell tennie a Revolutnak. Egyebek közt:

A pénzügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez,

éjjel-nappal, folyamatos kapcsolattal, biztosítaniuk kell a Qvik fizetéshez szükséges másodlagos számlaazonosítók használhatóságát is.

ezen felül a központi visszaélésszűrő rendszerhez is csatlakozniuk kell, amely egy negyed másodperc alatt ki tudja szűrni az esetlegesen csalásgyanús eseteket.

Különösen fontos az, hogy amennyiben vitás helyzet van, akkor a panaszkezelésnek is alapelvárásként magyar nyelven kell történnie ezentúl.

Ha betétvédelmi intézkedésre kerülne sor, akkor viszont továbbra is a litván betétbiztosító fizetne, a magyar Országos Betétbiztosítási Alap feltételeihez hasonlóan 100 ezer eurós összegig. Habár a kifizetés a litván betétbiztosító költségére menne, azt a magyar OBA fizetné ki.

Mindkét oldalról látszik a szándék, hogy a Revolut egy fizikai magyarországi bankfiókkal rendelkezzen, ugyanakkor a szóvivő azt mondta,

nem mernék ebben a pillanatban becslést adni arra, hogy ez mikor nyithat meg.

Azt viszont hozzátette, hogy a közel kétmillió magyar Revolut-ügyfélnek is az az érdeke, hogy nyíljon egy ilyen bankfiók, ezért reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténhet.