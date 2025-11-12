aqua webáruház
Gazdaság

Bezárta üzleteit az Aqua webáruház

Google Térkép
24.hu
2025. 11. 12. 21:31
Google Térkép

Az Aqua webáruház határozatlan időre bezárta az üzleteit – írta meg a Telex. A számítástechnikai és elektronikai eszközöket forgalmazó boltok elérhetősége már a honlapjukon sem szerepel. Az online értékesítés ugyanakkor az ügyfélszolgálat szerint továbbra is zajlik, szerda este az szerepelt a honlapon, hogy

Cégünkben jelenleg átszervezés zajlik, de a kiszállítás változatlanul üzemel!

A Telex egy e-kereskedelmi piacra rálátó forrástól úgy értesült, hogy a cég „finanszírozási csapdába eshetett, készlete és forgalma szép lassan csökkenhetett, ami felhalmozott tartozásokat eredményezhetett”, míg a PWC azt állította, hogy a cég komoly gondokkal küzd, de hogy teljes bezárásról, vagy csak egy nagyobb kereskedő általi felvásárlásról van szó, azt nem tudni.

A 100 százalék magyar tulajdonban álló AQUA Optima Kft. által kezdetben képviselt AQUA Computer, majd Electromax 1998-tól 2017 novemberéig, mintegy 19 éven át működött, jelenleg Aqua Webáruház néven fut – tette hozzá a Telex.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szoboszlai katartikus góljával vetkőztük le a magyar átkot – a Rossi-csapat már rutinos az élet-halál meccseken
Tömeges megbetegedés egy egri óvodában, közel negyven gyermek lett rosszul tegnap éjjel
Váratlan vita alakult ki Schobert Norbi és Pankotai Lili közt: „Én se mondom, hogy Tisza-propagandista vagy!”
Felhívta a tettes az ellopott újszülött édesanyját, és bevallotta neki, miért vitte el a kisfiát
ByeAlex a házkutatásról: „Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik