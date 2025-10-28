Jó formában van a forint

A forint három hete volt utoljára ilyen jó formában, írja a Portfolio.hu, utalva arra hogy erősödőben a magyar fizetőeszköz. Ahogy néztük, kora délután a bankközi piacokon

egy rövid időre 388,15 forint felé közelített egy euró,

a dollár pedig 332,95 forint közelében is volt.

Mint a portál fogalmazott, a forint mindkét fő devizával szemben stabil képet mutat eddig kedden, kis mozgásokkal, erősödgetésekkel.

Szeptemberben éves csúcson is volt a forint, de annál is kedvezőbb most az árfolyam.