forinteuródollár
Gazdaság

Jó formában van a forint

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 28. 13:47
Varga Jennifer / 24.hu
Jól mutat ma a forint grafikonja.

A forint három hete volt utoljára ilyen jó formában, írja a Portfolio.hu, utalva arra hogy erősödőben a magyar fizetőeszköz. Ahogy néztük, kora délután a bankközi piacokon

  • egy rövid időre 388,15 forint felé közelített egy euró,
  • a dollár pedig 332,95 forint közelében is volt.

Mint a portál fogalmazott, a forint mindkét fő devizával szemben stabil képet mutat eddig kedden, kis mozgásokkal, erősödgetésekkel.

Szeptemberben éves csúcson is volt a forint, de annál is kedvezőbb most az árfolyam.

Kapcsolódó
Éves csúcsra lőtt ki a forint árfolyama
A magas kamatszint megteszi hatását.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A politikai megosztottság miatt elmarad a Rock Bajnokok Ligája, ahol Nagy Feró is színpadra állt volna
Felhívták a zalai férfit, hogy nyert 500 ezer forintot, nem sokkal később 9 millióval volt kevesebb a számláján
Háromgyerekes anyák szja-mentessége: fontos dologra figyelmeztet a NAV
Nagy Mártonék minden pénzt ki akartak söpörni az állami fegyverkereskedő cégből, mielőtt visszaadják a HM-nek
Nyolc magyar turista halt meg egy kenyai repülőbalesetben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik