Jó formában van a forint

A forint három hete volt utoljára ilyen jó formában, írja a Portfolio.hu, utalva arra hogy erősödőben a magyar fizetőeszköz. Ahogy néztük, kora délután a bankközi piacokon
- egy rövid időre 388,15 forint felé közelített egy euró,
- a dollár pedig 332,95 forint közelében is volt.
Mint a portál fogalmazott, a forint mindkét fő devizával szemben stabil képet mutat eddig kedden, kis mozgásokkal, erősödgetésekkel.
Szeptemberben éves csúcson is volt a forint, de annál is kedvezőbb most az árfolyam.
A magas kamatszint megteszi hatását.