adócsökkentésbefektetésbiztosítási tanácsadómegtakarítás
Gazdaság

Több százezer forint plusz is megjelenhet a családoknál – mihez kezdjünk vele?

Szponzorált tartalom admin Katz Dávid
2025. 10. 22. 11:40

Egy jó biztosítási tanácsadó gyakran szinte családtag, hiszen tisztában kell lennie az ügyfelei életének legfontosabb változásaival, Kali József pedig már 28 éve segít tanácsaival több ezer családnak meghozni pénzügyi döntéseiket. Az elmúlt hónapokban több adócsökkentési intézkedés is életbe lépett, ezért az egyik régi ügyfelével leült, hogy közösen áttekintsék az újonnan nyílt lehetőségeket és megvizsgálják, milyen megtakarítási formákba érdemes befektetni a keletkező többletet, milyen megtakarítási lehetőségek segíthetnek abban, hogy a keletkező többletből tudatosan építkezve hosszabb távú célok megvalósulhassanak. A plusz pénznek mindig van helye, ám akár ez a helyzet lehet az ideális időpont arra is, hogy kicsit tudatosabban álljunk a pénzügyeinkhez.

Akármennyire is távolinak tűnhet, de már 30-40 évesen is érdemes tudatosan készülni a nyugdíjas évekre. A jövőd ma kezdődik! Gondoskodj a nyugdíjas éveidről nyugdíjbiztosítással: kezdj megtakarítani, és ha van lehetőséged használd ki a 20%-os adójóváírást évente akár 130 000 Ft értékben. Ráadásul új szerződésed mellé most akár ajándék masszázskészüléket is kaphatsz. https://www.generali.hu/elet-nyugdijbiztositas-akcio-2025.aspx

A videó a Generali Biztosító támogatásával készült.

Friss

Népszerű

Összes
Házasság első látásra: Miló Viki nagy lépésnek érzi a részéről, hogy „már el tudja viselni” a férjét
Módosíthat a kormány az Otthon Start és a CSOK Plusz szabályain
7,3 milliárd forintot szór szét a kormány Erdélyben: politikai szálakat és a határ mindkét oldalán hasznot húzó cégeket találtunk
Mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén
Harkivi óvodát támadtak az oroszok – megrázó képeket tett közzé Zelenszkij
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik