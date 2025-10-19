újpeststadiontrippon norbert3-as metró
A 3-as metró meghosszabbítását várja Újpest polgármestere az új stadion megépítésével

MTI/Bruzák Noémi
24.hu
2025. 10. 19. 11:04
MTI/Bruzák Noémi

Miután nemrég megjelent a kormány honlapján az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezete arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítsák az Újpest FC stadionját, a IV. kerület polgármestere arról írt a Facebook-oldalán, hogy beruházással párhozamosan

fontos szempont a tömegközlekedés és perspektivikusan az M3-as metró meghosszabbítása.

Trippon Norbert szerint nyilvánvalóan a fejlesztő MOL-csoport is tudja, hogy már középtávon szükséges az újpesti metró meghosszabbítása, a megfelelő tömegközlekedési kapacitások biztosítása érdekében.

Mindez 35 éve várat magára, ezért aztán a halványnál talán erősebb reménysugár, hogy a jövőben Újpest mellett a nemzeti olajtársaságnak is érdekében áll a metró meghosszabbítása. Reményeink szerint használni is fogja a kiemelkedően jelentős lobbi erejét ebből a célból a jövőben

– írta Újpest polgármestere.

Közölte azt is, hogy további elengedhetetlen szempontok az úthálózati kapacitások, a megfelelő számú parkolóhely, a rendezett, a kertvárost elkerülő gyalogos- és gépjármű megközelítés feltételei, a zaj-és fényszennyezés elkerülése, minőségi közösségi funkciók, zöldfelületek kialakítása, a közismert, az egykori gyáripari múltból származó talajvízszennyezés felszámolása.

A polgármester emlékeztetett, a projektről és annak szabályairól nem az önkormányzat, hanem a kormány döntött, továbbá az építkezések engedélyezésének a joga már 2020 óta a kormányhivatalnál van. Ennek ellenére – tette hozzá – szeretnének érdemben beleszólni és befolyásolni a projektet, hogy a várható kockázatokat csökkenteni lehessen, a felmerülő problémákat meg lehessen oldani, hogy a környék javát szolgáló közösségi célú fejlesztések valósulhassanak meg, hogy megakadályozzák, hogy a kertváros felől szurkolói kapuk nyíljanak, mely egyúttal nemcsak gyalogos vonulást, de forgalmi és parkolási leterhelést is jelentene a kertvárosban.

Trippon Norbert jelezte, mivel más lehetőségük nincsen, tárgyalások útján szándékukban áll egy településrendezési szerződésben jogi garanciákat szerezni az önkormányzati és lakossági szempontok megvalósítására, valamint Újpest-kertváros nyugalmának védelmére.

Kapcsolódó
Újpest FC: mutatjuk a legújabb budapesti futballstadion első terveit
Az óriási, IV. kerületi kertvárosi ingatlanban tulajdonosi, ennél fogva beruházói helyzetbe került a MOL, mint az Újpest FC tulajdonosa, de a lakók és az önkormányzat is alkupozícióban maradtak.

