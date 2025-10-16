444: Legalább 24 milliárd forintot kereshettek Tiborcz-közeli cégek az állami napelempark-felvásárláson

Legkevesebb 23,6 milliárd forintot kerestek Tiborcz Istvánhoz közeli cégek azon, hogy az állami MVM Zöld Generáció Zrt. tavaly nyáron napelemparkokat vásárolt meg – írja a 444. A tranzakció során 100 milliárd forint értékű portfolió cserélt gazdát.

Arra, hogy pontosan mely cégeket és mennyiért vette meg az MVM Zöld Generáció, a hírportál egyelőre nem kapott választ, de megnézték az eddig beazonosított cégek beszámolóit és kiderült, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez különböző módokon köthető vállalkozások több tízmilliárd forintos nyereséggel zárták az állammal kötött üzletet.

A cégek beszámolói alapján a nyereségek olyan mértékűek, mintha az állam évtizedekre előre kifizette volna a várható profitot, miközben az eladók mentesültek az üzemeltetés kockázataitól.

A legnagyobb nyertes a Central European Opportunity Magántőkealapon keresztül magához Tiborczhoz köthető Green Energy Investhor, amely 15,5 milliárd forint profitot realizált az Innovolt és a Tatooine Solarpark eladásából. A cég éves nyeresége 16,4 milliárd forint volt, amit szinte teljes egészében ki is fizettek osztalékként. A másik nagy nyertes az LPBF Holding, amely a Tatooine másik felét, valamint két további napelemes céget adott el az MVM-nek, és közel 7 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el. A cég tulajdonosi köre Figura Ferenc révén szintén a Tiborczhoz köthető üzleti szereplőkből áll.

További eladók között szerepelt Sájer Gábor, az Elios volt ügyvezetője, aki 532 millió forintot, valamint Dicső László, Tiborcz-közeli üzletember, aki 595 millió forintot keresett az üzleten.

Ez a napelemes felvásárlás rövid időn belül már a második olyan üzlet, amelyben az állam Tiborcz közeléből vásárolt fel nagy projekteket. Az első a 600 milliárd forintos irodaház-biznisz volt, amelyben szintén szerepet kapott egy Tiborczhoz köthető magántőkealap.