Hitelfelvételhez kínál kétfajta segítséget a NAV

Számos élethelyzetben lehet szükség nullás igazolásra, például hitelfelvételnél, személyi kölcsön vagy épp egyes állami támogatások igénylésénél. A köztartozás-mentesség azonban egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisába (KOMA). Az adatbázisban szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is – írja közleményében a NAV.

Jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV) Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA). Akik a KOMA-ban szerepelnek, bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

Az adatbázisba akár online is kérheti felvételét, aki megfelel a köztartozás-mentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba a kérelmezőt, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek – ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja.

A hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

Az egyszerű és biztonságos online NAV-szolgáltatások Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhetők el. Aki otthona kényelméből intézné adóügyeit, például a gépjárműadót, az szja-bevallást vagy akár az adóelőleg-nyilatkozatot, annak az adóhatóság szerint érdemes regisztrálnia.