Tiborcz és Nagy Márton neve is felbukkan az Otthon Starthoz kötődő program kedvezményezettjei mögött

Feltűnő a csend a kormány 300 milliárd forintból „berúgott”, hat évre szóló lakhatási tőkeprogramja körül, holott annak gazdája, a Nemzeti Tőkeholding (NTH) már jó fél éve kihirdette azt a 19 nyertes alapkezelőt, amelyek használhatják a temérdek közpénzt – olvasható a portálon.

Ez azért is különös, mert az Otthon Start program fő korlátja a szűkös lakáskínálat. Az NTH most annyit elárult a HVG-nek, hogy eddig mindössze öt alapba fektetett be, ám azt titkolja, hogy melyek ezek, és mennyit kaptak.

Miután a potenciális ingatlanalapok egy része még csak most alakul, az NTH úgy számol, hogy a forrás javát „az ősz folyamán” helyezi ki. Így az első olyan lakások, bérlakások és kollégiumok, amelyeket a program keretében fejlesztenek, leghamarabb 2026 második felében, 2027-ben készülhetnek el.

Konkrét projektekről a nyertes alapkezelők zöme sem nyilatkozik – a HVG szerint már csak ezért is nehéz elképzelni, hogyan épülhet belátható időn belül a kormány által vizionált harmincezer új lakás. A kedvezményezettek között megtalálható:

A Tiborcz István befolyása alatt álló Gránit Bank-csoport alapkezelője elárulta, hogy a maximális összeget, húszmilliárdot nyert el, a pénz a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap egy új, erre a célra létrehozott sorozatába áramlik majd. Úgy vélik, miután az NTH szabályai szerint a forrás 30 százalékát kell egy éven belül befektetniük, nincsenek késésben, amiért nem kezdtek még bele egy lakásprojektbe sem.

Az eddig elsősorban járműipari befektetésekre koncentráló Innova-X Befektetési Alapkezelő Petti Csaba tulajdonos-vezérigazgatója a GloCap Kockázati Tőkealap-kezelőnek is az egyik vezetője, amely 32 milliárd forintnyi állami tőkét forgat. A GloCap befektetéseihez rendszeresen társul egy másik közpénzmilliárdos magántőkealapokat menedzselő cég, a Trustify Befektetési Alapkezelő, amely nem mellesleg a lakhatási tőkeprogramnak is az egyik nyertese. A GloCap és a Trustify alapkezelőkről a minap írta meg a Válasz Online, hogy a rájuk bízott százmilliárdos nagyságrendű tőkét valószínűsíthetően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és körei érdekében álló befektetésekre fordították. Petti a HVG-nek hangsúlyozta: „Valóban van személyi átfedés a vezetésben, ugyanakkor a két alapkezelő (a lakhatási tőkeprogramban nyertes Innova-X és GloCap) egymástól független jogi személy, nincs közöttük befektetési, pénzügyi vagy működési kapcsolat."

A befutók között van a tajvani Frank Liu tulajdonában álló Chi Fu például főként onnan ismert, hogy az állami MFB-csoporttal közös kockázatitőke-alapot futtat, 2020-ban pedig a jegybanki Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelőjétől megvette a pesti Váci úti Reno-udvar egy részét.

Ha jogilag nem is tiltottak, legalábbis aggályosak az ilyesféle személyes összefonódások egy százmilliárdos állami tőkeprogram esetében – vélekednek a HVG által megkérdezett tőkepiaci szakértők. „Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a nagyszabású állami tőkeprogramoknak – ilyenek a Covid-járvány idején indított krízisalapok is – mindig vannak a piaci logika szerint alkalmas kedvezményezettjei, de újra és újra felbukkannak olyanok is, akik valamiféle politikai prioritás alapján futnak be és fektetik be a közpénzt” – szögezi le a HVG egyik informátora.

A kulcskérdést azonban, hogy az NTH milyen hozammal várja vissza az adófizetők 300 milliárd forintját, ha lejár a program hat éve – pedig ettől függ, hogy kik fölözik le a feltételezett hasznot.