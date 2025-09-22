Jön a súlykorlát, nem viszik el a többlethulladékot, változnak a MOHU szemétszállítási szabályai

Nem csordulhat túl a kuka, le kell csukni a fedelet

A portál összefoglalója szerint vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukába nem lehet pakolni papírt, műanyagot, fémet, de építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem. Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben

a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Kinek kell fizetnie a törött kuka miatt?

Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.

Nem lehet túl nehéz a kuka, mérettől függ a súlykorlát

Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Évente egyszer kötelező a lomtalanítás, van, ami nem pakolható ki

A lomtalanítás tekintetében lényeges, hogy azt mindössze évente egyszer kell kötelezően biztosítania a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába. Nem szállítanak el továbbra sem például építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot, illetve olyat, ami

nehezebb 50 kilogrammnál,

nagyobb 2 méternél.

Új szabály jön, fizetni kell az építési törmelék lerakásáért

Új szabály lép életbe a hulladékudvaroknál. Jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte. Meghatározzák bizonyos típusoknál azt is, hogy napi és éves szinten mennyit fogadnak be egy-egy ingatlanból: például

naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs,

naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm lom

adható le.

Módosulnak az általános szerződési feltételek, így a szemétszállítás is

Mint a 24.hu korábban megírta, az október 1-jétől hatályos általános szerződési feltételek nyomán bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. Ez a szolgáltatási forma olyan helyszínekre utalhat, ahol időszakosan, előre meghirdetett napokon lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni.