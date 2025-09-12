Kétéves csúcsra erősödött a forint árfolyama

A forint árfolyama péntek reggelre nagyot erősödött az euróval és a dollárral szemben is. A magyar fizetőeszköz az euróval szemben közel került a 391-es szinthez; a dollár árfolyama pedig 333 alá csökkent, utóbbi 2 éves csúcsot jelent.

A forint délelőtti felfutása után korrigáltak a devizapiacok: 11 óra 30 perc környékén egy euró 391,5, egy dollár közel 394 forint volt.

A portfolio.hu azt írja, hogy a forint utóbbi időszakban tapasztalt felértékelődését alapvetően a magas kamatszint és a jó befektetői hangulat segíti, de a technikai indikátorok szerint is várható még erősödés.