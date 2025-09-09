Új lakás akár 5 milliós kezdőbefizetéssel

Prémium lakás 5 millió forint kezdőbefizetéssel

Az új építésű lakások piaca az utóbbi években egyre inkább a tehetősebb vásárlók terepévé vált. Így külön figyelmet érdemelnek azok a konstrukciók, amelyek kisebb rendelkezésre álló tőkével is belépést biztosítanak a szegmensbe.

„Szeretnénk, hogy a lakások minél több család számára, alacsony kezdőbefizetéssel is elérhetők legyenek.” – mondta el Kelemen Tibor, az Intergal Group senior sales managere.

Az ingatlanfejlesztő ütemterv szerint haladó budapesti projektjében, a IX. kerületi Parkville Residences lakóparkban már 5 millió forintos kezdő befizetéssel elérhetők lakások, rugalmas fizetési ütemezéssel.

A lehetőség nemcsak azoknak kedvez, akik saját otthonukat keresik, hanem a befektetőknek is. A belvároshoz közeli, parkokkal övezett lokáció a Parkville-nél erős értéknövekedési potenciált és kiemelkedő bérbeadhatóságot kínál.

Ráadásul a 2027-es kulcsátadás előnyt jelenthet azoknak, akik még takarékoskodnak, vagy kedvezőbb piaci körülmények között szeretnék értékesíteni jelenlegi ingatlanjukat.

Extra befizetés, extra kedvezmény

A lakásvásárlás során a finanszírozás módja sokszor épp olyan fontos, mint maga az ingatlan. Az Intergal Group ezért a szokásosnál rugalmasabb konstrukciót kínál: a minimum 5 millió forintos kezdőbefizetésen túl teljesen személyre szabható a fennmaradó vételár fizetési ütemezése.

A modell különlegessége továbbá, hogy a készpénzzel és a hitelből vásárlók is jól járnak. A saját erőből finanszírozott lakásokra azonnali kedvezmény érhető el, a hitelből finanszírozott otthonoknál pedig a jövőbeni extra befizetéseket jutalmazza egyedi kedvezményekkel a cég. Így a hitel segítségével vásárló vevők megtakarításaikkal bármikor “befektethetnek” otthonukba, hiszen minden befizetéssel csökkenthetik a vételárat.

Az előnyök nem állnak meg itt: a fejlesztő a szerződéskötés ügyvédi díját is átvállalja. Hazánkban az ügyvédi díj jellemzően a vételár 0,5%-a, így például egy 85 millió forintos ingatlan esetében ez több, mint 400 000 forintos kedvezményt jelent.

Biztos vásárlói bázis az üzleteknek

Egy új építésű lakópark nemcsak a lakásvásárlóknak jelent prémium otthont, de a kiváló elhelyezkedésű üzlethelyiségekbe beköltöző vállalkozásoknak is.

A Marina-parton épülő Waterside Residence és a Parkville Residences földszinti üzlethelyiségeinek értékesítése most indult el. A két lakópark összesen 900 családja azonnali és stabil törzsközönséget jelent az üzleti ügyfeleknek, a környék dinamikus fejlődése pedig hozzájárul a potenciális ügyfélkör folyamatos bővüléséhez.

A kínált üzlethelyiségek különböző méretben és elrendezésben érhetőek el, így egyaránt alkalmasak kisebb szolgáltatásokra – például fodrászat, pékség, virágüzlet vagy kutyakozmetika – és nagyobb forgalmat igénylő vállalkozásokra, mint kávézó, gyógyszertár vagy akár magánorvosi rendelő.

Különösen figyelemre méltó ez a lehetőség a Marina-parton: a Duna Plaza 2026-ban több évre bezár felújítás miatt. Ez a helyzet a Waterside Residence üzleteinek versenyelőnyt jelenthet, hiszen a környék vásárlói a közelben fognak alternatívákat keresni.

Újabb projektek indulnak

Az Intergal Group nemcsak a közeljövőben átadásra kerülő Waterside Residence és Parkville Residences megvalósításán dolgozik, hanem már előkészítette következő fejlesztéseit is.

Ősszel indul a Smartville Residence építése, amely a IX. kerület fiatalos, pezsgő városrészébe hoz modern okoslakásokat. Az egyetemek közelsége, a belső kerttel övezett nyugodt környezet, valamint a közösségi terek és szolgáltatások sora (például fitneszterem és földszinti kávézó) mind a lakópark egyedi vonzerejét erősítik.

A vállalat portfólióját a közeljövőben a Loft Residence is gazdagítja. Az újabb beruházások is megerősítik: az Intergal Group egyre jelentősebb szereplőjévé válik a budapesti újlakás-piacnak, és folyamatos lehetőségekkel szolgál azoknak, akik időben szeretnének új lakást vásárolni.