euróforintdollár
Gazdaság

Lejtmenetbe fordult az euró

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 09. 16:18
Varga Jennifer / 24.hu
Gyengült a dollárral és a forinttal szemben is a közös európai fizetőeszköz.

Délután kezdett gyengülni az euró, negyed négy után már

  • kevesebb, mint 393 forintért jegyeztek egy eurót

a bankközi piacokon, sőt 392,67-ig is elment az árfolyam egy rövid ideig.

A dollárt fél négy után 334,24 forint körül jegyezték.

Mint a Portfolio.hu írta, a dollárhoz viszonyítva is veszített az értékéből az euró, mintegy 0,2 százalékot. Az euró/dollár árfolyam árfolyam 1,1717-ig ment le három óra körül.

A portál szerint emögött részben az áll, hogy francia államkötvények hozama ma enyhén emelkedett, másrészt, a dollár egy fontos trendvonal közelébe érkezett, és a befektetők óvatosabbá váltak. Ha bővebben is kíváncsi, kattintson.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kocsis Máté a MÚOSZ-hoz fordult, amiért Magyar Péter bűncselekménnyé tenné a sajtóban a szándékos hazugságot
Képeket tettek közzé, hol élt három gyerekével az évek óta bujkáló férfi
Rubint Réka azt mondja, nem lenne szüksége Tinderre: Szentendre végéig áll a sor jelentkezőkből
Csókkamerabotrány: megszólalt a vezérigazgatóval lebukott HR-vezető férje
„Jobb megölni, mint szenvedni hagyni még tíz–húsz óráig”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik