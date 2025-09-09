Lejtmenetbe fordult az euró

Délután kezdett gyengülni az euró, negyed négy után már

kevesebb, mint 393 forintért jegyeztek egy eurót

a bankközi piacokon, sőt 392,67-ig is elment az árfolyam egy rövid ideig.

A dollárt fél négy után 334,24 forint körül jegyezték.

Mint a Portfolio.hu írta, a dollárhoz viszonyítva is veszített az értékéből az euró, mintegy 0,2 százalékot. Az euró/dollár árfolyam árfolyam 1,1717-ig ment le három óra körül.

A portál szerint emögött részben az áll, hogy francia államkötvények hozama ma enyhén emelkedett, másrészt, a dollár egy fontos trendvonal közelébe érkezett, és a befektetők óvatosabbá váltak. Ha bővebben is kíváncsi, kattintson.