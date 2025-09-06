Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra a jelenségre, hogy az egyes benzinkutakon eltérő módon kezelik a vásárlók mosdóhasználatát. Vele az történt, hogy amikor egy hazai Mol-kúton tankolt, hogy a vásárlása ellenére csak 200 forintért használhatta volna a mosdót. Pontosabban ingyen is bemehetett volna a toalettre, amennyiben az okostelefonján van Mol-appja. Egy másik olvasónk viszont arról számolt be, hogy Szlovéniában ingyenes volt a mosdóhasználat a Mol-kúton – applikáció nélkül is.

Utánajártunk, miért van az, hogy egyes helyeken fizetnünk kell, ha a szükség úgy hozza, máshol nem. Hogyan gondolkodnak a mosdódíj kérdésről az egyes üzemeltetők?

Nem tilos mosdóhasználati díjat kérni