Nem mindenhol elég egy vásárlás ahhoz, hogy ingyen használjuk a vécét

Tamásné Szabó Zsuzsanna
2025. 09. 06. 13:24
Úgy tűnik, az ingyenes mosdóhasználat egyáltalán nem általános, még akkor sem, ha az adott helyen vásároltunk – akár sok pénzért. Túlzott lenne az az elvárás, hogy a vevő mindenképpen kapjon ingyenes belépést egy kulturált vécébe, ha már egyébként költött az adott helyen? Mitől függ valójában, hogy kell-e fizetnünk a mosdóhasználatért egy út melletti pihenőhelyen, egy benzinkúton vagy egy gyorsétteremben?

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra a jelenségre, hogy az egyes benzinkutakon eltérő módon kezelik a vásárlók mosdóhasználatát. Vele az történt, hogy amikor egy hazai Mol-kúton tankolt, hogy a vásárlása ellenére csak 200 forintért használhatta volna a mosdót. Pontosabban ingyen is bemehetett volna a toalettre, amennyiben az okostelefonján van Mol-appja. Egy másik olvasónk viszont arról számolt be, hogy Szlovéniában ingyenes volt a mosdóhasználat a Mol-kúton – applikáció nélkül is.

Utánajártunk, miért van az, hogy egyes helyeken fizetnünk kell, ha a szükség úgy hozza, máshol nem. Hogyan gondolkodnak a mosdódíj kérdésről az egyes üzemeltetők?

Nem tilos mosdóhasználati díjat kérni

