A Kneipp visszahívja az egyik, a Müllerben forgalmazott tusfürdőjét

A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 ml, EAN 4008233114781) terméket. A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található.

A közlemény szerint a szokásos minőségellenőrzés során a megnevezett tételekben Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki. Egészségügyi problémákkal nem küzdő emberek számára a termék használata nagyrészt kockázatmentes. Legyengült immunrendszerű személyeknél fertőzés léphet fel. A terméket ezért nem szabad tovább használni.

A Müller közölte, hogy az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását a Müllerrel szoros együttműködésben azonnal leállították.

A termék bármely Müller áruházban visszaváltható. A befizetett összeg a megfelelő számla bemutatása nélkül visszatérítik.