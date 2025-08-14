Közel egyéves csúcsán járt a forint

Kora délután a forint euróval szembeni árfolyama a 394,60-as szintig is leszúrt, ezzel a hazai fizetőeszköz ismét új lokális csúcsra ért, legutóbb ugyanis tavaly szeptember végén járt itt, írja a Portfolio.

A közel egyéves csúcsot ugyanakkor nem sikerült sokáig tartani, az erősödés hamar kifulladt és későn délutánra már vissza is pattant az árfolyam egészen a 395,40-es szintig.

A cikkben megjegyzik, a hazai fizetőeszköz még mindig közel van a 391,93-as 52 hetes csúcshoz, és messze van a tavalyi, 416,69 forintos gyengébb szintektől, miközben a piac alacsony volatilitás mellett, mérsékelt forgalommal kereskedett az elmúlt napokban.