Közel egyéves csúcsán járt a forint

2025. 08. 14. 18:30
Berecz Valter / 24.hu

Kora délután a forint euróval szembeni árfolyama a 394,60-as szintig is leszúrt, ezzel a hazai fizetőeszköz ismét új lokális csúcsra ért, legutóbb ugyanis tavaly szeptember végén járt itt, írja a Portfolio.

A közel egyéves csúcsot ugyanakkor nem sikerült sokáig tartani, az erősödés hamar kifulladt és későn délutánra már vissza is pattant az árfolyam egészen a 395,40-es szintig.

A cikkben megjegyzik, a hazai fizetőeszköz még mindig közel van a 391,93-as 52 hetes csúcshoz, és messze van a tavalyi, 416,69 forintos gyengébb szintektől, miközben a piac alacsony volatilitás mellett, mérsékelt forgalommal kereskedett az elmúlt napokban.

