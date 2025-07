Ezért nem mindegy, milyen ATM kerül a falvakba

A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete alapján 2025. december 31-ig az 1000 fő feletti, míg 2026 végéig az 500 fő feletti településeken kötelező lesz legalább egy ATM-et elhelyezni. Összesen 1039 olyan kistelepülés van az országban, ahol jelenleg még nincs automata – ide kerülnek majd a következő másfél évben az új gépek. A döntés célja, hogy a készpénzhez való hozzáférés joga mindenhol biztosított legyen. A Magyar Nemzeti Bank a telepítést bankokra lebontva határozta meg – azaz előre tudható, melyik településre melyik bank visz ATM-et. Ez pedig nem csupán kényelmi, hanem pénzügyi kérdés is, hiszen nem minden ATM-es készpénzfelvétel egyforma költségű – hívja fel rá a figyelmet a money.hu cikke.

A jogszabály szerint minden 16. életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező magánszemély havonta két alkalommal, összesen 150.000 forintig ingyenesen vehet fel készpénzt bármely belföldi ATM-ből. Fontos azonban, hogy ehhez előzetesen nyilatkozni kell a számlavezető banknál, megjelölve, hogy melyik számlánkon szeretnénk élni ezzel a kedvezménnyel. A nyilatkozattétel általában online is lehetséges, akár mobilbanki alkalmazáson keresztül is, de személyesen is megtehető a bankfiókban. A nyilatkozat megtétele akkor is szükséges, ha csak egy bankszámlánk van. Az ingyenes keret betéti kártyákra érvényes, hitelkártyákra nem vonatkozik.

A portál szakértői szerint a 150 ezer forintos ingyenes keret felett már jelentős különbségek lehetnek a pénzfelvétel díjában. 11 nagybank számlacsomagjait összehasonlítva az ingyenes keret felhasználása után 100 ezer forint felvétele

saját ATM-ből 600 és 2539 forint között mozog,

idegen ATM használata esetén viszont ez a költség 597 és 4061 forint közötti összeg is lehet.

A különbség mértéke akár 116% – azaz ugyanakkora összeg felvétele több mint kétszer drágábbra is kijöhet, ha nem a saját bankunk automatáját használjuk. 7 banknál kifejezetten drágább az idegen ATM, míg csupán 3 esetben nem volt különbség (pl. CIB, Gránit Bank). Egy meglepő kivétel is akadt: az MBH Duna Bank számlájánál olcsóbb az idegen ATM-es pénzfelvétel, de ez vélhetően annak köszönhető, hogy a banknak csak az ország egy részén vannak saját automatái.

„A kistelepülések ATM-ellátottságának javítása fontos lépés a pénzügyi inklúzió irányába. Azonban nem mindegy, hogy az adott településen milyen bank automatája van jelen, mert az egyes pénzintézetek eltérő díjszabást alkalmaznak attól függően, hogy a saját vagy egy másik bank ATM-jét használja az ügyfél. Ez a különbség különösen akkor válik hangsúlyossá, ha valaki rendszeresen túllépi a havi 150 ezer forintos törvényi készpénzfelvételi limitet. Ilyenkor fontos, hogy számlacsomagunknál ne csak a számlavezetés és az utalások költségeit, hanem az elérhető készpénzfelvételi lehetőségeket és azok díjszabását is figyelembe vegyük. Ne csak azt nézzük, van-e ATM, hanem azt is, melyik banké, és mit jelent ez a saját pénzügyeink szempontjából” – emelte ki a portál vezetője, Korponai Levente.

A készpénzfelvételhez kapcsolódó döntéseket tehát a bankhasználati szokások tükrében érdemes vizsgálni. Aki kizárólag a jogszabály által biztosított havi két alkalommal, összesen 150 ezer forintig terjedő ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel él, annak valójában kevésbé lényeges, hogy melyik bank automatája található a lakóhelyén. Ugyanakkor azok, akik rendszeresen ennél nagyobb összeget vesznek fel, jelentős díjkülönbségekkel szembesülhetnek. Léteznek olyan csomagajánlatok, amelyek fix havi díjért kedvezményes vagy díjmentes készpénzfelvételt kínálnak, ám ezek feltételeit is alaposan érdemes átnézni. A készpénzfelvétel tehát továbbra is érzékeny költségtényező lehet. A bankválasztás során ezért nemcsak a számlavezetési díjakat, hanem az elérhető ATM-hálózatot és az ahhoz kapcsolódó költségeket is érdemes mérlegelni.