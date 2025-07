Telex: a CATL leállítja a magyarok kirúgását a debreceni gyárukból

A bejelentett munkaügyi ellenőrzések miatt leállította a CATL a magyar dolgozók kirúgását – állította a Telexnek a cég hat jelenlegi és volt dolgozója. A lap arról ír, cégen belül korábban az terjedt, hogy a kínai vezetés július 15-ig a magyar dolgozók nagy részét ki akarja rúgni, de ezt most határozatlan időre leállították.

A lap több verziót is hallott a döntés hátteréről. Egyrészt, hogy kormányzati szintről szóltak a cégre, hogy ilyet nem tehetnek, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken be is jelentette, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben, és a végén megtörténhet, hogy a korábban kiadott engedélyeket visszavonják.

Szintén a Telex írta meg a héten, hogy az elmúlt egy hétben több tucat magyarországi alkalmazottját rúgta ki a jelenleg Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL, és a cég a helyükre Kínából érkező, kiküldetésben lévő alkalmazottakat akar helyezni.

A Telex szerint a cégnél még nem tudják, ezek után mi lesz a hosszútávú stratégia, csak hogy egy ideig most nem küldenek el újabb embert. Ebből kifolyólag többen attól tartanak a cégnél, ha enyhül a médiafigyelem és a vizsgálatoknak is vége, újra nekikezd a vállalat a kirúgásoknak, már csak azért is, mert Kínában már kiosztották a Debrecenben felszabadított álláshelyeket.

Mások viszont úgy vélik, a CATL rájött, elmérte a helyzetet. A kirúgottak egy részének felajánlották, hogy jelentkezzenek a szintén Debrecenben épülő, épp toborzást végző Eve Power akkumulátorgyárba.

A lap úgy tudja, a munkaügyi hivatal valószínűleg már hétfőn ki fog vonulni a céghez, ami miatt a többnyire magyarokból álló HR- (személyzet) és EHS (környezet, egészség, biztonság) osztály is pánikba esett, mert attól tartanak más szabálytalanságokra is fény derülhet – állította a Telexnek az egyik forrása.