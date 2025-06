34 milliárd forintot loptak el a banki csalók az ügyfelektől az utóbbi egy évben

Az MNB első negyedéves pénzforgalmi statisztikájából kiderül többek között az is, milyen visszaélések történtek az elektronikus pénzforgalomban – ezekről számolt be a Portfolio.hu.

2025 első negyedévében 8,5 milliárd forintot loptak el a magyarok bankszámláiról,

5,8 milliárd forintot átutalásokkal, 2,7 milliárdot kártyás csalásokkal szereztek meg a bűnözők,

ami nagyjából stagnálásnak felel meg.

Az idei első negyedévet is magába foglaló legutóbbi 12 hónapban pedig

több mint 34 milliárd forintot loptak el a csalók a hazai ügyfelektől, ezen belül

átutalásokkal 23,5 milliárd forintot, kártyás csalásokkal további 10,7 milliárd forintot lovasítottak meg a szélhámosok.

Mint a portál megjegyzi, bár a friss számok bár továbbra is magasak, az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest az átutalásos csalásoknál 33,6 milliárd forintról csökkent 23,5-re az ellopott összeg, míg a kártyás csalások értéke 9,33 milliárd forintról nőtt 10,7 milliárd forintra.

Arra is kitértek, hogy a károk döntő részét továbbra is kénytelenek voltak az ügyfelek viselni – ebben az MNB által meghirdetett öt csapás révén változás lehet a jövőben. Ezen kívül azt is részletezték az MNB jelentése alapján, hogy milyen változások voltak a banki forgalomban – részletekért kattintson.

