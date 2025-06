Május végéig az államháztartás központi alrendszere 2.800,9 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2.747,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 45,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 99,0 milliárd forintos hiányt mutattak – derült ki az NGM közleményéből. Mai hír volt az is, hogy a kormány megemelte az idei hiánycélt, az ESA-t 3,7-ről 4,1 százalékra, a pénzforgalmi hiány várható összegét pedig 4123 milliárd forintról 4774 milliárdra emelték – utóbbi alapján májusban az éves hiánycél több mint 58 százaléka teljesülhetett.

Azt is részletezték, hogy a kiadási oldalon május végéig 2.217,7 milliárd forint kamatkifizetés történt, ami 457,1 milliárd forinttal magasabb az előző év első öt hónapjában történt teljesítésnél. Ennek okaként – az előző hónapokhoz hasonlóan – az egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontját, valamint az államadósság eltérő szerkezetét jelölték meg. Arra is kitértek, hogy magasabban teljesültek a nyugellátásokra fordított összegek is. Május végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3.292,9 milliárd forintot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1.250,6 milliárd forintot fordítottak.

Ami a bevételeket illeti, a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,8 százalékkal magasabban alakultak, ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóknál csaknem 12 százalékos növekedés volt – mind az általános forgalmi adó, mind pedig a jövedelemadó-bevételek meghaladták az előző évi értéket.

Májusban a központi költségvetés 129,5 milliárd forint többlettel zárt, ami 80,5 milliárd forinttal haladja meg az előző évi, azonos időszaki értéket. A május havi egyenleg alakulásánál figyelembe kell venni, hogy ebben a hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe.E nélkül tehát 84 milliárd forintos mínuszban lett volna a költségvetés májusban. Mint a Portfolio megemlítette, a 129,5 milliárdos többlet egészen kiemelkedő – legutóbb 2016-ban fordult elő hasonló.

A társaságiadó-befizetéseknél megjegyezte a minisztérium, hogy bár az adóbefizetés határideje május 31. volt, azonban a jogszabályok szerint hétvégi határnap esetén a következő munkanapon, ez esetben június 2-án, hétfőn volt a végleges adófizetési határidő. Ettől függetlenül a vállalkozások jelentős része május 31-ig megfizette a társasági adóját, 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig.